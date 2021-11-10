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雷神與美軍「共同測試分佈式感測軟體」　助SPY-6雷達一臂之力

▲▼雷神與美軍「共同測試分佈式感測軟體」。（圖／雷神飛彈防禦公司提供）

▲雷神與美軍「共同測試分佈式感測軟體」。（圖／雷神飛彈防禦公司提供）

軍武中心／綜合報導

美國雷神科技（Raytheon Technologies）旗下的雷神飛彈防禦部門與美國海軍研究辦公室合作，成功演示先進雷達系統解決方案──「網路合作雷達方案」（Network Cooperative Radar，簡稱NCR）。為抵禦日新月異的威脅，美國海軍設下佈建分佈式感測網路的目標，NCR方案可助其達成目標，替艦隊帶來電磁機動作戰能力，有助於推動海軍分散式海上作戰概念。

演示過程中，兩顆地面式雷達模擬器便利用分佈式感測能力偵測到目標，證實NCR方案中的先進分佈式雷達概念，將能助SPY-6等戰術雷達一臂之力。

美國海軍整合作戰系統（Integrated Warfare Systems）Seiko Okano少將表示：「SPY-6將替海軍帶來前所未有的防護能力，本次軟體升級更是防護不斷精益求精的例證。NCR等方案能確保SPY-6會是未來分佈式感測能力的基礎。」

合作式雷達利用分佈式感測能力，能更為全面地掌握覆蓋範圍內的物體情況。藉由使用多個NCR式雷達，聯合偵測、追蹤威脅，並且即時交流資訊，能夠改善系統性能及任務成功率。

雷神飛彈防禦公司先進技術部門總裁Colin Whelan指出：「NCR幫助本公司新一代軟體定義孔徑技術發展更上層樓。NCR所展現出的能力與日俱增，能確保SPY-6持續領先全球多數先進海軍雷達。」

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