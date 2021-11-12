前辦公室主任性侵女志工　林奕華「連帶賠償200萬」將上訴

▲國民黨立委林奕華。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委林奕華的競選義工林廷霖，前年在立委服務處性侵一位女志工，被判刑3年10月定讞，被害人另提告向林奕華與林男連帶求償600萬元。台北地院審理認定林奕華是林男實質僱用人，今判應與林男連帶賠償200萬餘元，對此，林奕華表示，案發當時林廷霖已非她的助理，且當天亦非執行公務，認為要求負連帶賠償責任的錯誤判決極為明顯，將提出上訴，捍衛自身的合法權益。

《東森新媒體ETtoday》12日報導《獨／競選夥伴「闖紅燈」性侵女志工 立委林奕華連帶判賠200萬》，林奕華的競選義工林廷霖，前年在立委服務處性侵一位女志工，被判刑3年10月定讞，被害人另提告向林奕華與林男連帶求償600萬元，林奕華主張事發於林男的私人聚會，她對林男無選任、監督之責，應不必賠償，台北地院審理認定林奕華是林男實質僱用人，今判應與林男連帶賠償200萬餘元，可上訴。

林奕華抗辯雖曾聘林男擔任她的辦公室主任，但性侵案發生前，林男辭職生效，雙方已無僱傭關係。法官指林男辭職後續任林奕華立委黨內初選團隊成員，仍持有服務處鑰匙，為林奕華服勞務受監督，且以討論選務之名邀被害人到服務處內性侵得逞，與林男執行職務有關，認定林奕華須負僱用人連帶賠償責任。

林奕華晚間透過聲明稿表示，林廷霖先生雖曾受僱於本人擔任「助理」，但早在108年4月19日已合意終止僱傭關係，也就在林廷霖先生於108年4月29日案發之行為當時，其已非本人的助理。

聲明提及，林先生於108年4月28日與被告及其他友人的聚會，亦非執行公務，是他個人職務以外的聚餐行為；法院對於相關事實誤認並為錯誤判決，竟要本人與林先生負連帶賠償責任，其為錯誤判決極為明顯。「本人為求正義公理，將於收到判決書後，立即針對事實認定錯誤及誤用法律部分，臚列上訴理由，提出上訴，捍衛自身的合法權益。」