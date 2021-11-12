BTS粉必收！全聯獨家開賣「防彈少年暖暖包」比飛韓國買便宜

▲全聯獨家開賣「BTS防彈少年暖暖包」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

BTS粉絲必收！全聯福利中心即日起限量開賣的「BTS防彈少年暖暖包」，不僅是BTS防彈少年團官方授權，更是僅次於韓國搶先全球開賣的獨家商品，每包特價不到200元，比飛到韓國買還便宜。

全聯自雙11起獨家限量開賣「BTS防彈少年暖暖包」，另外奇美食品與珍煮丹聯名的黑糖銀絲捲也將於11/19起在全聯獨家販售，使用珍煮丹特製黑糖揉入銀絲捲外皮，微微黑糖香氣，口口留香好順口，預計獨家販售商品又將掀起一波網友討論熱潮。

▲全聯販售多款暖暖包。（圖／業者提供）



而11/12～12/16期間，還推出振興瘋狂折第2波活動，包含購買指定品牌商品滿額可現折外，也同步推出多款限量預購商品，如專櫃美妝品更是挑戰市場破盤價，其中「YSL奢華緞面唇膏」2入一組特惠價只要798元，直接下殺不到3折，現省1922元，全台商品限量500組；另「契爾氏金盞花植物精華化妝水（限量加大版）」則打了近6折優惠，只要1799元就可入手，全台商品限量300組。

不僅如此，美式賣場好市多近來也引進「禦寒神器」，包括有「美國熱敷舒壓專家」之稱的Sunbeam 「熱敷墊」和「冷熱敷帶」2項品牌熱銷產品，簡單就能包覆需要保暖的肩頸、腰際、大腿等處。