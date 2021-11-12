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愛要及時　感恩月辦4場徵才提供逾3000職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心在11月份辦理4場徵才，其中線上徵才1場，實體徵才3場，超過3000個職缺，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心在11月份辦理4場徵才，其中線上徵才1場，實體徵才3場，超過3000個職缺，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「三不五十愛要及時」，11月是感恩的月份，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心在11月份辦理4場徵才，線上徵才1場，實體徵才3場，共提供超過3000個職缺，請有工作需求或想轉職的民眾把握機會。

11月是充滿感恩的季節，今年因為疫情的關係，許多產業撐得辛苦，最近似乎開始復甦，廠商缺工很大，需要大量人才，因此永康就業中心特於11月辦理四場徵才活動，預祝明年的豐收，也希望民眾都能找到一份合適的工作，來年更幸運更幸福。

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第一場11月份「感恩是快樂工作的鑰匙線上徵才」，時間11月15日~11月26日，廠商有台灣昭和電工半導體、台灣積體電路、聯華電子、住華科技、家登精密工業、南茂科技、龍鋒企業、富邦媒體科技、可成科技、艾杰旭顯示玻璃、中鋼焊材、統一實業、將寶實業、期美科技、海底撈火鍋共15家廠商，有科技業、傳產、服務業、電商提供近1700個職缺，30K以上職缺近7成，其中艾杰旭顯示玻璃的輪班技術員年薪53萬~66萬、助理工程師月薪4萬元以上，請民眾多加把握。另外活動期間於「賈好嘉」粉絲專頁，標記你想感恩的人，說出感謝的話，永康就業中心11月29日使用線上抽獎工具抽出10名得獎者，可以獲得「防疫大禮包」一份，請民眾上11月線上徵才活動網址https://reurl.cc/dxvmxq，踴躍投遞履歷。

第二場南科聯合徵才於11月17日(三)上午9時-11時，於南科管理局1樓演藝廳（台南市新市區南科三路22號），當天參加的廠商有台達電集團（乾坤科技）、前瞻能源、群創光電、緯創集團（啟碁科技、緯穎科技）、台灣神隆、茂迪、直得科技 共8間廠商，提供各類工程師、固定日/夜班技術員、輪班技術員、客戶品質管理專員/主管、供應商品質專員、業務人員，代收履歷廠商:台積電、聯華電子、宏捷科技、台灣昭和電工、南茂科技、能元科技、琳得科精密、好帝一食品（牛頭牌）、台灣穗高科技…等共超過1000多個職缺，其中台達電集團（乾坤科技）技術員薪資32K（日）~42K（夜），年薪16個月薪含以上；製造產線-領班/組長年薪55k~80k，平均總月薪約40K(日)~50K(夜)。南科正在蓬勃發展，人力需求持續增加，請有興趣找工作的民眾要把握機會。

第三場110年11月25日(四)下午14時-16時於永康中心2樓多功能教室辦理聯合徵才活動，當天設攤的廠商有群創光電、台灣穗高工業、統一企業、中鋼焊材廠、台南紡織、聯亞科技等六家公司，共提供近400多個職缺，其中臺南紡織所提供的職缺起薪都有30K以上，群創光電的助理工程師起薪達35K~41K。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心在11月份辦理4場徵才，其中線上徵才1場，實體徵才3場，超過3000個職缺，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四場110年11月26日(五)上午09時30分至11時於可成科技股份有限公司（台南市永康區永科五路10號）辦理廠內單一徵才活動，公司提供機台操作員、組立/包裝/品檢員、製造儲備幹部、製程工程師共200個工作機會，製程工程師薪資37K~45K（輪班津貼另計），以上四場請找工作的民眾多加把握踴躍參加。

永康就業中心黃豑頡主任表示，11月25日是感恩節，永康就業中心也感謝這些廠商一直提供民眾工作，也謝謝前來洽公的民眾，讓該中心有更多協助別人的機會。請參加的民眾務必做好防疫，配戴口罩保持安全距離，活動當日並有人數的管控。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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