北韓開放邊境現曙光？中朝鐵路貿易有重啟跡象　南韓發現驚人變化

▲日媒曾在遼寧丹東發現，疑似有貨物列車準備開往北韓平壤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年初全球爆發新冠肺炎疫情以來，便以封鎖邊境的方式全面防堵病毒入侵，至今將滿2年，期間曾傳出國內民生物資短缺、經濟發展因貿易停擺而受創。南韓統一部今（4）日表示，近來頻繁觀測到北韓與中國之間的鐵路有各種動向，似乎正為重啟物流貿易而作準備。

根據《韓聯社》，南韓統一部官員4日向該報記者透露，近來頻繁觀測到北韓與中國之間的鐵路貿易似乎有重啟的跡象，雙方的準備工作已進入收尾階段，不過具體的重啟時間至今仍難以預測，至於是否重啟其他型態的貿易，則得再持續觀察一段時間。

該名南韓統一部官員解釋，「北韓從去年新冠疫情以後便關閉國境，實施分階段提升封鎖邊境的層級，去年10月朝中貿易幾乎可以說是全面中斷；直到今年3月起，雖可陸續觀察到朝中邊境之間的進出口貿易規模似乎稍微擴大，但仍無法與疫情前的盛況相比。」

報導指出，其實南韓國家情報院就曾於10月28日的國會情報委員會國政監察中透露，北韓新義州與中國遼寧省丹東之間的鐵路列車，有可能於11月重啟運作。其實先前日媒《讀賣新聞》就表示，北韓當局曾考慮從7月下旬至8月間重啟與中國的鐵路貿易，透過鐵路引進來自中國的糧食、化肥、醫療藥品等，隔離15天後送至北韓各地。

然而，其實想要盼望北韓轉換防疫體制、尋求「與病毒共存」（With Corona），恐怕還是很困難，因為北韓黨務機關報《勞動新聞》就在4日呼籲人民，要嚴防冬季降雪時可能帶來的新冠病毒；加上北韓境內醫療資源嚴重不足、接種率極低，若要適度開放邊境，恐怕有所難度。

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