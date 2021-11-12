夜咳不停怎麼辦？　醫教4招改善





圖、文／每日健康



日常生活時常會有咳嗽的情況出現，許多人認為就是感冒、過敏等，並沒有太在意。但其實咳嗽的原因不單單僅有感冒或過敏，亦有可能是其他疾病的警訊。



夜咳、咳嗽咳不停？醫指常見原因



賴耳鼻喉科診所賴盈達醫師表示，咳嗽主要是呼吸道受到感染或刺激，會出現的防衛性反射動作。透過排除外來異物或有毒物質，以及清除多餘的呼吸道分泌物，咳嗽是一種重要的自我保護機制。



咳嗽發作時間往往因人而異，有人會咳一整天，也有人會在固定時間咳嗽，例如夜咳。不同原因也可能造成咳嗽持續時間不同。促成身體出現咳嗽的原因繁多，在耳鼻喉科領域，最常見的即是感冒、鼻竇炎等上呼吸道感染、過敏性鼻炎等鼻部疾病，以及喉部胃酸逆流喉部疾病。



呼吸道感染／過敏性鼻炎／鼻竇炎



賴盈達醫師解釋，以呼吸道感染來說，患者常會出現許多痰，進而刺激喉部產生咳嗽。過敏性鼻炎多與環境有關，如塵螨、灰塵等，常見鼻涕倒流至喉嚨進而刺激引起咳嗽。值得注意的是，許多人只有在晚上睡覺的時候才會咳，這是因為鼻涕倒流影響到喉部造成咳嗽。



胃酸逆流



另外，胃酸逆流也是常見原因之一，也與胃潰瘍、胃發炎等腸胃道疾病而起，造成胃酸從食道上來刺激到喉嚨，進而產生咳嗽、喉嚨異物感等情況。這幾種情況在日常較為常見，相信民眾並不陌生。



肺癌



然而，咳嗽也有可能是因較嚴重的疾病所引起，如肺癌。賴盈達醫師表示，咳嗽也是肺癌的常見症狀，因此久咳不癒必須多加留意。值得注意的是，肺癌在癌症罹患率及死亡率都名列前茅，以往許多人認為和抽菸有關，且以男性居多，但事實上有不少的肺癌患者本身並無抽菸習慣，且逐漸有年輕化、女性比例增加的趨勢。賴盈達醫師指出，確實抽菸、二手菸是其中重要的致病因子，但其他也包括了工廠廢氣、汽機車廢氣、廚房油煙等，這些都是需要留意的風險因子。



一般感冒咳嗽一週好轉，超過兩週留意症狀早檢查



賴盈達醫師表示，一般的感冒、呼吸道感染等，通常在一至兩周會逐漸好轉，咳嗽的症狀也會逐漸消退，因此若有超過二至三個星期以上就建議盡早就醫檢查，包括內視鏡檢查、胸腔Ｘ光檢查等，了解咳嗽原因為何，除了改善咳嗽的症狀以外，也針對根源進行治療。也建議長期有咳嗽問題的民眾，可多留意自身是否有其他症狀，以利檢查時與醫師討論。



例如前述提到的胃酸逆流，患者也可能會有火燒心等情況出現。而肺癌除了民眾較常聽到易有咳、累、喘等症狀，在某些情形甚至會影響神經，進而出現聲帶麻痺的情況，造成沙啞、聲音異常。聲帶麻痺會造成聲帶閉合不好，因而也可能有吞嚥困難，甚至常常嗆到、呼吸困難等情形，因此一定要特別留意。



婦聲音沙啞、常常嗆到，經檢查發現罹患肺癌！



賴盈達醫師也分享案例，日前有名60歲婦人就診，表示近一個月聲音沙啞，偶有夜咳及進食嗆到的情況，但最近一周且越來越嚴重、愈加頻繁，但患者本身但平時並不多話，也不唱歌，且沒有抽菸習慣，也沒有過敏、胃酸逆流等問題。經內視鏡檢查發現，患者左側聲帶完全無法動彈，因情況較為嚴重，轉診至胸腔內科做進一步檢查評估，在胸腔電腦斷層下發現左肺部已有約2公分的腫瘤，確診肺癌。



久咳盡早檢查以利根治，醫教4招有助改善！



關於自我保健，賴盈達醫師建議可從各項生活習慣著手。包括最基本的戒菸、避免二手菸、口罩儘量不離身，如此便有助避免室外空汙的侵擾。



平時居家環境、工作環境也定期打掃，可使用空氣清淨機，並也同時留意室內溼度，也特別提醒寢具應定期清洗更換，這樣就有助杜絕塵螨等過敏原。



若有胃食道逆流等胃部問題，除了藥物控制，建議應注意飲食正常，三餐均衡，並且避免宵夜或睡前飲食，睡覺時可將枕頭墊高，以降低胃酸逆流的發生率。



至於坊間時常聽到咳嗽、喉嚨癢可吃枇杷膏、香草冰淇淋等改善，對此賴盈達醫師表示，效果因人而異，建議還是先就醫檢查出原因為佳，以利從根本改善。

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