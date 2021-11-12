　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜咳不停怎麼辦？　醫教4招改善

shutterstock

圖、文／每日健康

日常生活時常會有咳嗽的情況出現，許多人認為就是感冒、過敏等，並沒有太在意。但其實咳嗽的原因不單單僅有感冒或過敏，亦有可能是其他疾病的警訊。

夜咳、咳嗽咳不停？醫指常見原因

賴耳鼻喉科診所賴盈達醫師表示，咳嗽主要是呼吸道受到感染或刺激，會出現的防衛性反射動作。透過排除外來異物或有毒物質，以及清除多餘的呼吸道分泌物，咳嗽是一種重要的自我保護機制。

咳嗽發作時間往往因人而異，有人會咳一整天，也有人會在固定時間咳嗽，例如夜咳。不同原因也可能造成咳嗽持續時間不同。促成身體出現咳嗽的原因繁多，在耳鼻喉科領域，最常見的即是感冒、鼻竇炎等上呼吸道感染、過敏性鼻炎等鼻部疾病，以及喉部胃酸逆流喉部疾病。

呼吸道感染／過敏性鼻炎／鼻竇炎

賴盈達醫師解釋，以呼吸道感染來說，患者常會出現許多痰，進而刺激喉部產生咳嗽。過敏性鼻炎多與環境有關，如塵螨、灰塵等，常見鼻涕倒流至喉嚨進而刺激引起咳嗽。值得注意的是，許多人只有在晚上睡覺的時候才會咳，這是因為鼻涕倒流影響到喉部造成咳嗽。

胃酸逆流

另外，胃酸逆流也是常見原因之一，也與胃潰瘍、胃發炎等腸胃道疾病而起，造成胃酸從食道上來刺激到喉嚨，進而產生咳嗽、喉嚨異物感等情況。這幾種情況在日常較為常見，相信民眾並不陌生。

肺癌

然而，咳嗽也有可能是因較嚴重的疾病所引起，如肺癌。賴盈達醫師表示，咳嗽也是肺癌的常見症狀，因此久咳不癒必須多加留意。值得注意的是，肺癌在癌症罹患率及死亡率都名列前茅，以往許多人認為和抽菸有關，且以男性居多，但事實上有不少的肺癌患者本身並無抽菸習慣，且逐漸有年輕化、女性比例增加的趨勢。賴盈達醫師指出，確實抽菸、二手菸是其中重要的致病因子，但其他也包括了工廠廢氣、汽機車廢氣、廚房油煙等，這些都是需要留意的風險因子。

一般感冒咳嗽一週好轉，超過兩週留意症狀早檢查

賴盈達醫師表示，一般的感冒、呼吸道感染等，通常在一至兩周會逐漸好轉，咳嗽的症狀也會逐漸消退，因此若有超過二至三個星期以上就建議盡早就醫檢查，包括內視鏡檢查、胸腔Ｘ光檢查等，了解咳嗽原因為何，除了改善咳嗽的症狀以外，也針對根源進行治療。也建議長期有咳嗽問題的民眾，可多留意自身是否有其他症狀，以利檢查時與醫師討論。

例如前述提到的胃酸逆流，患者也可能會有火燒心等情況出現。而肺癌除了民眾較常聽到易有咳、累、喘等症狀，在某些情形甚至會影響神經，進而出現聲帶麻痺的情況，造成沙啞、聲音異常。聲帶麻痺會造成聲帶閉合不好，因而也可能有吞嚥困難，甚至常常嗆到、呼吸困難等情形，因此一定要特別留意。

婦聲音沙啞、常常嗆到，經檢查發現罹患肺癌！

賴盈達醫師也分享案例，日前有名60歲婦人就診，表示近一個月聲音沙啞，偶有夜咳及進食嗆到的情況，但最近一周且越來越嚴重、愈加頻繁，但患者本身但平時並不多話，也不唱歌，且沒有抽菸習慣，也沒有過敏、胃酸逆流等問題。經內視鏡檢查發現，患者左側聲帶完全無法動彈，因情況較為嚴重，轉診至胸腔內科做進一步檢查評估，在胸腔電腦斷層下發現左肺部已有約2公分的腫瘤，確診肺癌。

久咳盡早檢查以利根治，醫教4招有助改善！

關於自我保健，賴盈達醫師建議可從各項生活習慣著手。包括最基本的戒菸、避免二手菸、口罩儘量不離身，如此便有助避免室外空汙的侵擾。

平時居家環境、工作環境也定期打掃，可使用空氣清淨機，並也同時留意室內溼度，也特別提醒寢具應定期清洗更換，這樣就有助杜絕塵螨等過敏原。 

若有胃食道逆流等胃部問題，除了藥物控制，建議應注意飲食正常，三餐均衡，並且避免宵夜或睡前飲食，睡覺時可將枕頭墊高，以降低胃酸逆流的發生率。

至於坊間時常聽到咳嗽、喉嚨癢可吃枇杷膏、香草冰淇淋等改善，對此賴盈達醫師表示，效果因人而異，建議還是先就醫檢查出原因為佳，以利從根本改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
瑪莎惡少會入監服刑？他洩「劇情走向」：連賠償金都不用付
19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想
快訊／2上市櫃公司驚爆遭掏空2億！　檢調18地大搜索
9歲女童全身長滿痘！　醫師一聽飲食全懂了
快訊／高雄再爆情侶陳屍浴室！　母衝租屋處驚見慘劇
LIVE／ET午間新聞：百桂食品今暫停營業！父曝最壞打算
男大生已清醒　宋媽開心：希望讓兒聽到媽媽的聲音
快訊／百桂食品無限期停業！　張父怒了：難不成叫父母去死
男女大生啪啪「叫得到處都是」！　學長側錄下場慘爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪莎惡少「家教太嚴才叛逆？」　網曝這時期影響最大：錯了就走偏

瑪莎惡少會入監服刑？他6句話洩「劇情走向」：連賠償金都不用付

航空迷注意！桃機觀景台今重啟　開放時間有變動！入場規定一次看

夜咳不停怎麼辦？　醫教4招改善

回暖再暴跌10度！入夜逾「半個台灣都有雨」　北部高山有望下雪

好康在這！逾300項農特產品今上架「i郵購」　第二件+0元

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想跑

瑪莎惡少曾被霸凌？同學爆「國小就當老大」好會唬：打人還編故事

瑪莎惡少燒5天！鄉民秒提普悠瑪、挖眼案　開酸：台人就快忘了

7位藝術家交出經典作回應疫情！ETtoday執董邱佩琳：繪畫就是對話

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

瑪莎惡少「家教太嚴才叛逆？」　網曝這時期影響最大：錯了就走偏

瑪莎惡少會入監服刑？他6句話洩「劇情走向」：連賠償金都不用付

航空迷注意！桃機觀景台今重啟　開放時間有變動！入場規定一次看

夜咳不停怎麼辦？　醫教4招改善

回暖再暴跌10度！入夜逾「半個台灣都有雨」　北部高山有望下雪

好康在這！逾300項農特產品今上架「i郵購」　第二件+0元

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想跑

瑪莎惡少曾被霸凌？同學爆「國小就當老大」好會唬：打人還編故事

瑪莎惡少燒5天！鄉民秒提普悠瑪、挖眼案　開酸：台人就快忘了

7位藝術家交出經典作回應疫情！ETtoday執董邱佩琳：繪畫就是對話

男不滿被按喇叭持球棒警告騎士　網酸：我以為住台中

瑪莎惡少「家教太嚴才叛逆？」　網曝這時期影響最大：錯了就走偏

「演反派遭網友狠酸」周宜霈情緒大崩潰　反鎖房內喝酒紓壓

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

中信盃黑豹旗／桃高許凱鈞對普門敲安　投過平鎮想挑戰穀保

檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

Gogoro一口氣新增「2武嶺換電站」　本月底再完成阿里山3站！

全家「只認這1人」抱貓睡當娃娃玩　鏟屎官羨慕直喊：我才是媽媽

季霆剛／美議員旋風訪台為國防更為晶片

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

生活熱門新聞

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少家業百桂食品起底！廣告不實2度遭罰

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

單親不是孩子變壞的原因　律師：爸媽下跪可以免了

陳勁豪是年盈淨水小開！名醫爆「和他爸交手過往」

男打2劑高端面癱一星期！指揮中心這樣說

中午截止！第14輪預約「3大疫苗都有」　5類對象別錯過

鄉民譙「捧6萬求原諒」最大敗筆：瑪莎拉蒂幾萬？

男友1場合不幫剝蝦　網力挺：神隊友

開車與人擦撞「第一個動作先報警」！醫教1招自保

更多熱門

關鍵字：

每日健康

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面