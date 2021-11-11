中共六中全會通過第三份歷史決議　習新時代「牢抓兩岸主導權」

▲中共六中全會閉幕，第三份「歷史決議」奠定習近平歷史功勳地位。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會第六次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行。今（11日）全體通過外界注目的中共史上第三份「歷史決議」，拍板定案20大將於2022年下半年舉行，定習近平延續領導班子的新時代。該內容強調以習近平新時代中國特色社會主義思想為往後的主旋律；提到台海問題，未來堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

陸官媒《央視》新聞聯播以58分鐘篇幅，全文報導六中全會公報內容。內容指出，這次出席全會，中央委員197人，候補中央委員151人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的十九大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

七千多字報導強調，全會聽取和討論習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》。習近平就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。

報導前段重點首先確立毛、鄧、江、胡及習的中共百年「三段論」劃分。該內容稱，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神。

▲習近平就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會親自說明。（圖／翻攝央視）

後段報導重點全放在習近平思想、政績和功勳，以及未來願景。報導首先強調，「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀，深刻總結並充分運用黨成立以來的歷史經驗，從新的實際出發，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。」

談到政績部分，報導稱，全會指出，以習近平同志為核心的黨中央，統籌國內國際兩個大局，貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略。堅持穩中求進工作總基調，出台一系列重大方針政策，推出一系列重大舉措和工作，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。

報導進一步指出，從全面從嚴治黨上，黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力顯著增強，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，黨在革命性鍛造中更加堅強。在經濟建設上，我國經濟發展平衡性、協調性、可持續性明顯增強，國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，我國經濟邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。在全面深化改革開放上，黨不斷推動全面深化改革向廣度和深度進軍，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高，黨和國家事業煥發出新的生機活力。

▲中共第三份「歷史決議」反對台獨，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。（圖／翻攝央視）

外界關注的香港問題，報導稱，維護國家安全上，國家安全得到全面加強，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，為黨和國家興旺發達、長治久安提供了有力保證。在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎

談到台海問題，報導說，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。在外交工作上，中國特色大國外交全面推進，構建人類命運共同體成為引領時代潮流和人類前進方向的鮮明旗幟，我國外交在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機，我國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

該報導也預告，中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年下半年在北京召開。並且強調二十大是共產黨進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，也是共產黨和國家政治生活中的一件大事。

最後，報導著重習近平新時代的來臨，內文稱，「黨中央號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚偉大建黨精神。」

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