拜習會前夕　習近平：亞太不能回到冷戰時期對立割裂狀態

▲習近平出席亞太經合組織工商領導人峰會並發表主旨演講。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平11日在亞太經合組織工商領導人峰會上發表演講時表示，中國大陸將堅定不移推進改革開放。他表示，「以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。」

據《新華社》報導，習近平表示，中國將持續推動改革開放，鼓勵自由貿易試驗區創新發展。中國已批准「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），也申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在談判過程中將持續縮減外資准入負面清單，推動農業和製造業開放、擴大開放服務業，依法給予內、外資企業同等待遇。

他表示，當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦艱難曲折，但無論世界形勢如何演變，亞太經濟韌性好、動力強的優勢不會改變。他呼籲，亞太地區應該勇擔時代責任，發揮引領作用，堅定朝著構建亞太命運共同體目標邁進。

習近平指出，各方要敞開胸懷，把握大勢，積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護産業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復蘇，實現聯動發展。要堅持向前看、朝前走，反對歧視性、排他性做法。以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

習近平表示，各方要敞開胸懷，積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化、便利化，維護產業鏈、供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復甦，實現聯動發展。

習近平還提到過去一段時間中國大陸採取的各種反壟斷監管，「這既是推動中國市場經濟健康發展的需要，也是世界各國慣常做法。我們將毫不動搖鞏固和發展公有製經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展，平等對待各類市場主體，打造統一開放、競爭有序的市場體系，不斷夯實中國經濟長遠發展根基，並為亞太及全球工商界來華投資興業提供更好保障。這既是推動中國市場經濟健康發展的需要，也是世界各國慣常做法。」

此外，在第26屆聯合國氣候變化大會即將結束之際，中美10日在格拉斯哥意外達成「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」，雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候變化合作和多邊進程，共同加強「巴黎協定」的落實。