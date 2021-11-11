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蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

▲▼快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰：我想刷卡睡覺。（圖／翻攝蝦皮購物）

▲蝦皮購物雙11在活動開始沒多久，刷卡交易大當機，讓不少網友傻眼。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年度盛事雙11今凌晨登場，刷卡結帳卻遇到頁面一直轉圈圈，讓網購族怒了，蝦皮購物就在活動開始沒多久大當機，銀行刷卡全部塞車，就算搶到限時折扣券也沒用，不少人火大到直接放棄去睡覺，抱怨「結個帳要三天三夜嗎？」PChome 24h購物也有同樣狀況，說好的限時回饋，結果是讓網友結帳時看網頁轉了2小時，就有人虧說「兩大電商搞到一堆人半夜崩潰 真的笑死」。

蝦皮購物在雙11推出「11張全站0元免運券」、「超殺商城8折券」等活動，部分加碼更限定11/11當日凌晨0～2點使用，不少人為疊加優惠讓荷包省一筆，都搶在時間內結帳付款，卻發現交易整個卡住，尤其是不能刷卡讓用戶大傻眼，PTT推文與臉書粉專留言掀起爆氣討論，「轉圈後通通秒殺 連商城券都沒」、「折扣碼給好給滿，但是過時效沒結帳你們的事」、「優惠越來越鳥 結果這次直接不給結帳」、「浪費我時間 氣到不買了」、「辦演唱會比結帳系統重要 真的廢到笑」。

蝦皮購物雙11結帳塞車，ptt網友抱怨（圖／翻攝自PTT）

▲蝦皮購物雙11活動銀行刷卡大塞車，不能刷卡引起網友抱怨。（圖／翻攝自PTT）

而信用卡交易大當機，卡了將近一個小時才恢復正常，網友直喊「浪費50分鐘 累」，也有人因為刷卡系統不穩定，出現訂單不成立被取消狀況。對於雙11活動的刷卡亂象，蝦皮購物表示，「雙11活動因消費者熱情參與，系統在11/11 0:00 因瞬間流量飆升，短暫系統異常，經緊急處理後已順利恢復。未來將持續優化系統，造成消費者的不便深感抱歉，也感謝消費者的體諒。」

蝦皮購物也提到，針對昨日用戶刷卡後顯示訂單不成立的情況，假如用戶向發卡行確認請款成功，但蝦皮購物訂單系統顯示「不成立或是訂單被取消」，系統將會自動刷退，請用戶耐心等待7～14天。若用戶仍有疑問，建議向發卡銀行確認消費狀態後，再洽蝦皮購物客服提供交易日／卡號前6後4碼／授權碼／消費金額，即可進一步查詢。

PChome 24h購物雙11結帳塞車（圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉專）

▲PChome 24h購物在雙11活動前推出LINE購物限時回饋，不僅結帳時塞車，刷卡成功卻沒有訂單紀錄，讓網購族買到爆氣。（圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉專）

PChome 24h購物昨（11/10）晚21:00～22:00則是特別加碼LINE購物限時8%回饋，之後又延長至23:59，但這兩小時讓網購族搶到一肚子火，不只網頁塞車，結帳後查詢卻又出現刷卡成功沒訂單、沒有導購紀錄、導購只顯示1%等問題，狀況連連，「錢出去了訂單不見了」、「訂單一直空白，等等出現一定退，不想買了」、「塞一小時不夠 你是不會塞兩小時嗎？」

對此，PChome 24h購物僅回應，「原21:00-22:00之LINE購物8%回饋，因消費者反應超乎預期，湧入龐大訂單，系統接單不順、持續消化中，特別延長加碼至11/10 23:59。今（11/11）將祭出更多雙11強打品限量優惠折扣，且晚上21:00～22:59再祭出LINE購物限時加碼5%。」

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