59萬劑即期AZ打得完！第14輪184.2萬人預約　各廠牌最新數字曝

▲AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

第14輪疫苗提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，今起預約，中央流行疫情指揮中心下午公布最新預約數字，符合資格人數約420萬人，已經有184.2萬人完成預約。而由於最新一批59.4萬劑AZ疫苗月底到期，引發即期品打不完憂心，不過單看第14輪AZ疫苗，開放7小時已經有96.2萬人預約，超過該批疫苗量，預期可以順利在效期前使用。

第14輪疫苗提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種，都是開放18歲以上全年齡預約。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。

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AZ疫苗今天上午10點率先開放預約，符合資格人數220萬，已經有96.2萬人預約，預約率4成3；莫德納與BNT今天下午2點開放預約，當中莫德納符合資格人數132.7萬人，完成預約45.3萬人，預約率3成4最低，BNT方面符合資格98.6萬人，有42.6萬人完成預約，系統將開放到明天中午為止。

陳時中今天下午於記者會中說明，AZ預約情況不算低，月底到期前基本上可以使用完畢。莊人祥傍晚受訪表示，指揮中心初估第14輪AZ預約應在百萬人上下，到今天下午5點為止數據符合預期，最新一批59.4萬AZ疫苗在第14輪可以使用掉大部分，若各地還有剩餘，也會盡量調度，可望效期前用完。

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、 預約分流時程：

(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。

(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。

【補充說明】

11/11 10:00-11/12 12:00 第14期AZ預約狀況 (截至11/11 17:00)

符合預約資格： 2,204,435 人

已完成預約人數： 962,272 人

11/11 14:00-11/12 12:00 第14期Moderna預約狀況 (截至11/11 17:00)

符合預約資格： 1,327,115 人

已完成預約人數： 453,071 人

11/11 14:00-11/12 12:00 第14期BNT預約狀況 (截至11/11 17:00)

符合預約資格： 986,563 人

已完成預約人數： 426,681人