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第14輪三大疫苗「AZ最新預約人數曝」　開放3小時87.3萬人完成

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

第14輪疫苗提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，今起預約，後天開打。今上午10點先開放AZ疫苗，符合資格人數220萬人，已經有87.3萬人預約。

第14輪疫苗，提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。

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一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。
(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。
(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、 預約分流時程：
(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。
(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。

【補充說明】
11/11 10:00-11/12 12:00 第14期AZ疫苗預約狀況 (至11/11 13:00)
符合預約資格： 2,204,435 人
已完成預約人數： 873,525人

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