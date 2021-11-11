雙11終極優惠懶人包！0元清空購物車、iPhone 13這樣買現賺3千元

▲咖啡控快看！以下為4大超商雙11咖啡優惠統整。（圖／各業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

雙11終於到了！在大開殺戒下單前，一早先喝杯咖啡充足體力，再清空購物車。4大超商推出限時「雙11咖啡優惠」，不僅有大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵買1送1，還有第2杯11元以及2杯111元等組合優惠價。除了咖啡飲品外，包括各大電商通路、餐廳、速食店及量販店的超值優惠，《ETtoday新聞雲》幫你彙整好了，一整天的行程爽吃、爽喝還能省荷包。

咖啡飲品

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7-11

7-11門市即日起至11/14推出CITY系列指定飲品任選買1送1優惠，包括CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾(冰/熱)。

即日起至11/16，7-11 OPEN POINT行動隨時取則是祭出指定CITY系列飲品第2杯11元或111元及1111元優惠組合，包含CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1111元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元。

▲全家有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等優惠。

全家

全家即日起至11/16於全門市嚴選近百項商品推出「同品牌、同價位加11元多1件」優惠，包括茶飲、咖啡、零食、泡麵等通通有；APP隨買跨店取則有破200項商品最低下殺55折起，像是咖啡有Let’s Café單品拿鐵與單品美式2杯111元、22杯1111元等，其他飲品、鮮食也都有指定優惠，每日品項都不同，天天逛天天省。

同場加碼APP隨買預約取每日早上10點祭出「生鮮蔬菜、冷凍肉品買1送1」；全家行動購更開賣人氣保養品、美妝品、香水單筆滿11111元現折1111元，最後「全+1」還有不定時閃購優惠下殺5折起，小資族趁這次省一波。

萊爾富

萊爾富門市即日起至11/14推出多項商品買1送1優惠，包含Hi Café 中杯熱榛果拿鐵咖啡、多喝水MORE檸檬氣泡水560mL、森永牛奶糖、味丹多喝水850mL、PowerBOMB爆能能量飲料225mL。

▲萊爾富中杯熱榛果拿鐵咖啡買1送1。

OK mart

OK mart今日限時1天於門市精選超過百項熱銷商品，會員獨享第2件6折起，加碼喝大杯莊園級美式拿鐵買11送11；OK mall推大杯莊園級美式、拿鐵買11送11，再加贈1111點會員點數；OK Line群組則有多款家電最低下殺3.2折起。

▲OK門市推1日限定咖啡買11送11。

手搖飲品

蔦日子

蔦日子今（11）日祭出「5大人氣飲品11元喝、買1送1、第2杯11元」優惠活動，凡來店憑身分證尾「111」即可直接喝買1送1，身分證尾數為「11」者則享第2杯11元，每人限購1次，優惠飲品有蔦烏篤西柚、舊愛蔦紅北島白玉、嫣紅可可緋紅小農鮮奶、烏雲片片緋紅烏龍及西柚芝士蜜朵朵。

不要對我尖叫

不要對我尖叫今（11）日祭出限時1天「5大人氣飲品買1送1」，當天凡至全台門市購買四季春茶、桂花紅茶、蜂蜜烏龍、冬瓜菊花或洛神蜂蜜菊花，即可享「同品項買大送大」，每店限定前111人才享優惠。

春陽茶事

春陽茶事今（11）日推出限時1天「指定飲品買1送1」，當天凡至全門市購買「福滿鮮奶茶」即可免費再喝「中杯蜜香紅茶」1杯，且不限購買組數，想喝多少就喝多少。

▲蔦日子對身分證尾號中3碼用11元喝5大人氣飲品。（圖／蔦日子提供）

拾覺細做輕飲

拾覺細做輕飲今（11）日祭出限時1天「指定飲品加1元多喝1杯」，當天凡來店購買「火山荔枝風味冰茶」即享加1元多1杯優惠，每人限購1組。

TrueWin初韻

初韻今（11）日祭出限時1天「全品項第2杯11元」優惠活動，當天中午12時至晚上8時限定8小時登場。

舒油頭

舒油頭今（11）日祭出限時1天「指定飲品第2杯11元」優惠活動，凡來店購買「大杯決對植愛你烏龍奶茶」即享第2杯11元喝。

&TEA

&TEA今（11）日祭出限時1天「海鹽柚香四季第2杯11元」優惠活動，提醒須追蹤官方IG才可享優惠，11月12日則加碼「蘋果、桂花柚香四季第2杯22元」等限定優惠。

大苑子

大苑子今（11）日祭出限時1天「指定飲品全面折抵11元」優惠券，包括超濃郁「許慶良芋頭鮮奶」、清爽「鮮搾葡萄柚綠」，以及限定門市販售的「許慶良宇治金時鮮奶酪」通通可以折，昨日已搶先開放至APP領券，今天就可衝至門市使用。

伊莉莎白紅茶書房

伊莉莎白紅茶書房今（11）日祭出限時1天「伊莉美人蜜茶+日不落宮廷拿鐵2杯59元喝」限定優惠。

TEA TOP第一味

TEA TOP今（11）日推出「買108茶王任2杯送限量南投茶二指故事館免費門票1張」活動，且加碼祭出買任一飲品，掏出身分證字號或出生年月日對中「1」、「0」、「8」共3個數字（可隨機排列），就可用11元超低加購價來爽喝108柚香1杯。

▲SIPSHIP最後1周喝乳清系列第2杯半價、第3杯10元。

SIPSHIP

SIPSHIP至11月14日前每逢五、六、日凡於門市出示任一健身房會員卡、電子憑證，即可享「乳清系列第2杯半價、第3杯10元」優惠。

翰林茶館

翰林茶館即日起至11月30日祭出整月限定「特大杯梅釀清香烏龍茶第2杯半價」優惠，提醒優惠限外帶、同品項。

小良田

小良田即日起至11月30日祭出「重奶蓋茶系列第2杯半價喝」優惠活動，提醒以價低者折扣且限來店購買自取。

春芳號

春芳號即日起至12月31日祭出「免費加料」活動，凡到店購買1杯「爆打檸檬茶」免費3配料不限份數加到爽，包括招牌黑白熊貓珍珠、椰果及愛玉，直接加到滿杯也沒問題。

速食優惠

▲8大速食店雙11優惠懶人包（圖／漢堡王提供）

摩斯漢堡

摩斯漢堡今（11）日祭出「大薯買1送1」，加碼吃厚切培根牛肉堡加大冰紅茶只要111元。

漢堡王

漢堡王今（11）日有銅板價好康，只要於官網購買任一指定套餐或大餐，即享「加1元多吃4塊雞塊」、「加11元多喝蘑菇湯」、「加111元多吃花生安格斯牛肉堡餐」等3大優惠。

另，至11月18日前還有「24種振興優惠券」，不僅有個人、雙人超省餐，其中雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1。提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

肯德基

肯德基今（11）日於APP祭出雙11限定優惠，包括「11元吃20塊上校雞塊分享盒1份」、「111元吃開心雞省雙享餐1套」、「1111元吃1111狂歡餐4套」，一次買還能分次取餐享用，每日3時段（10時、15時、20時）準時開搶。

加碼自即日起連4天推炸雞桶餐下殺優惠，7塊炸雞桶餐加上2杯中杯可樂，於全門市、官網預訂快取及APP輸入優惠代碼「40318」，直接下殺64折吃，現省171元。

▲必勝客紙包筆管麵用11元就能吃到。（圖／必勝客提供）

必勝客

必勝客今（11）日推限時好康，期間3時段包括10時、15時、20時於APP限定登場，首先要搶的就是「11元紙包筆管麵」，同步還有「限定口味小比薩優惠價111元」、「巴斯克生日同樂套餐優惠價1111元」，最低3折起的優惠俗到不行；門市部分至11月29日前還有上班日限定買紙包筆管麵送夏威夷個人比薩1個。

胖老爹

胖老爹即日起至11月16日於外送平台「Uber Eats」祭出「甜不辣、花枝丸買1送1」優惠，無須輸入優惠碼即享優惠。

▲SUBWAY推超值優惠券。（圖／SUBWAY提供）

SUBWAY

SUBWAY最新「超值優惠券」祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

拿坡里

拿坡里即日起至11月30日凡購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣。

達美樂

達美樂全台156間門市即日起「外送費全面調降為0元」，並祭出「巧達滋心餅皮」、「帕瑪滋心餅皮」半價吃優惠。

餐廳美食

▲樂雅樂牛排買一送一11/11是最後一天。（圖／樂雅樂提供）

樂雅樂

日式家庭餐廳「樂雅樂」的「指定牛排即享買一送一」優惠活動剩11/11最後一天，只要在早上11點後，消費者點用紐西蘭菲力牛排、十盎司沙朗牛排豪華套餐，即享買一送一優惠。

▲堤諾義大利比薩推出「比薩外帶第二件$11」，11/11-11/12活動期間內，指定口味比薩外帶第二件11元。（圖／堤諾義大利比薩提供）

堤諾義大利比薩

堤諾義大利比薩推出「比薩外帶第二件$11」，11/11-11/12活動期間內，指定口味比薩外帶第二件11元，再享加購指定飲品加1元多1件，每店每日限量100組，比薩控們趕快拿起電話先預約再說。

TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS於雙11這一天推出單日限定「雙11狂歡日」優惠，出示活動優惠畫面，至全台任一間TGI FRIDAYS餐廳，即可享點肋眼牛排，免費送價值650元「特製開胃菜組合」1份，有經典開胃的英式炸魚柳條、香酥馬芝拉條、田納西芝麻雞柳。

樂天皇朝

11/11來店單筆消費滿1111元，立即贈送鎮店招牌「皇朝八色小籠包」一龍(價值$348)，加上店內仍在進行的滿千送千振心加碼優惠。

▲主打一個人也能吃的燒肉的「燒肉LIKE」，於11月11日祭出專屬回饋活動。（圖／燒肉LIKE提供）

燒肉LIKE

燒肉LIKE繼去年舉辦「11元牛五花」活動，獲得消費者熱烈支持，今年再次為「1111光棍節」，將「11元牛五花」活動再開，回饋台灣消費者的支持。只要於11月11日活動當日至全省燒肉LIKE分店，點選任一100g以上套餐，即可以11元加購「牛五花(50g)」，且業者再加碼推出限量前111名顧客可用111元享用原價260元「牛五花套餐(200g)」，下殺4折優惠，搶攻單人燒肉族群。

和億生活集團

每年皆超過百億商機的雙11光棍節檔期，和億生活集團旗下綜合電商平台 hoyiiGO 生活購，今年首次參加雙11促銷，除了推出促銷組合優惠外，了凡招牌油雞688元，添好運「港式蘿蔔糕」二條588元，「鮑汁燜鳳爪」2盒498元，「酥皮焗叉燒包」、「添好運流沙包」各一盒478元等多項超值優惠，再祭出任選三項商品結帳只需1111元優惠，其中以選購了凡招牌油雞688元，三樣價值2064元，享商品結帳優惠1111元，最高省953元。

▲11/11當日至金色三麥餐廳可享雙重優惠：外帶6瓶1公升精釀啤酒贈送「經典大拼盤」電子兌換券1張（圖／金色三麥提供）

金色三麥餐飲集團

金色三麥餐飲集團搶搭雙11購物潮推出期間限定優惠，旗下金色三麥餐廳、微兜petit doux、pd by petit doux、BAC、咖哩樹五大品牌紛紛響應。11/11當日至金色三麥餐廳可享雙重優惠：外帶6瓶1公升精釀啤酒贈送「經典大拼盤」電子兌換券1張，更可以1,111元升等「金釀酒友」，享半年啤酒內用通通都半價，加碼再送內用500c.c.啤酒電子兌換券4張。

全台微兜petit doux門市、pd by petit doux義大利麵內用電子兌換券買5送5；BAC首推明星商品76折組合優惠；至咖哩樹門市購買「果泥厚咖哩冷凍即食包」3包即贈「咖哩樹質感牛仔風保冰袋註二」1個，在家也能同步享受果泥厚咖哩的濃醇風味；此外，今年新上線的金色三麥線上商城「三麥廚房360°嚴選」，11/11-11/17消費滿888元即贈限量「質感啞光手把烤盤」1個，消費滿千再享免運。

▲晶華軒超人氣菜色—「招牌片皮鴨三吃」。（圖／晶華提供）

晶華酒店

「晶華美食到你家」11月10日上午11點至11日晚上11點推出3款折扣1111元的快閃熱銷組合餐，包括經典片皮鴨三吃、極特上海鮮雙饗盛合、以及雙人份厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐，1869元就可以吃到晶華軒的招牌片皮鴨三吃，或是由台東成功漁港直送的海鮮握壽司與散壽司盛合。2869元則可以預訂16盎司鮮嫩豐腴的厚切爐烤美國肋眼牛排、加上一整隻同樣經過爐烤烹調的肥美波士頓龍蝦的海陸大餐。

「晶華美食到你家」的5項買一送一佳餚有五星獨饗餐當中的晶華滬式九宮格，集合無錫脆鱔、雪菜百頁、寧式烤麩、四季豆捲餅、乾燒蝦球、蒜子燒海上鮮、外婆紅燒肉、上海菜飯、八寶辣醬等九樣經典菜餚於一盒，兩盒980元。另外兩款精選的燴炒飯包括選用鮮美的蝦仁與花枝拌炒雞蛋豆腐，再以蟹粉增色提味的蟹粉海鮮豆腐燴飯，和帶著微辣香氣與炒飯完美搭配剝皮辣椒雞燴飯，價格分別為250元以及220元，優惠後平均一份最低110元。

▲長榮桂冠酒店(台中)全隻波士頓活龍蝦外帶餐券下殺49折1111元。（圖／長榮桂冠酒店(台中)提供）

長榮桂冠酒店(台中)

長榮桂冠酒店(台中)今年推出雙11官網限定線上餐飲優惠活動，11月11日至11月15日期間，長園中餐廳人氣第一的「全隻波士頓活龍蝦外帶餐券」下殺49折，優惠價只要1,111元(原價2,280元) ；咖啡廳自助百匯首次祭出「假日雙人下午茶吃到飽餐券」，優惠價每張1,298元(72折、原價1,804元)、下午茶自助百匯也可吃得到海鮮、熟食等風味料理；點心坊則推出「經典巧克力雙禮盒」優惠，分別為12入及8入巧克力各一盒，兩盒優惠價1,111元(原價1365元) ；大廳酒吧推出全新「巧克力FONDUE鍋」，嚴選瑞士Carma巧克力調製而成，優惠價只要520元(約66折、原價790元)。

台北西門町意舍酒店

台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳的「雙人鐵板牛排分享餐」以8oz的鐵板澳洲安格斯霜降牛排為主打，套餐內容含前菜、披薩、甜點及飲料，雙11優惠價1111元。優惠預訂期間從即日起至2021年11月11日止，使用期限至2021年11月30日止。

阿舍食堂

11/11只要在阿舍食堂門市與官網選購老饕半筋半肉牛肉麵，原價NT$380/盒，2盒8折、3盒7折、4盒69折。官網加碼再回饋，任選4組經典乾麵，加送究濃紅燒牛肉麵1盒，再幫你免運送到家，買越多越划算。

微風台北車站

自11/11起歡慶至11/25，天天推出週年慶專屬優惠，銅板價、買一送一限量瘋搶：像是來自新竹最強蛋糕春上布丁蛋糕原價100元特價20元、台灣10年在地好味道阮的肉干-筷樂小物一盒原價100元特價16元、江戶美食日本橋浜町鮭魚卵茶碗蒸原價128元特價25元等銅板價優惠、八海食潮加入北車店會員APP並於google評論五顆星，享麻辣浪人鍋內用買一送一優惠、星球工坊紅烏龍煉乳買一送一等優惠，數量有限售完為止，每人每日限購乙份。適逢雙11黑橋牌、大黑松小倆口、不二緻果、小逸仙等品牌也推出11/11一日專屬限定，在12/1前，憑微風禮遇會員於微風台北車站消費，即可享有點數5倍送，會員使用紙本振興券享有點數10倍送。

▲Global Mall板橋車站武松殿「大鼓麵包」11月11日至14日3入買一送一，優惠價177元。（圖／Global Mall提供）

Global Mall

雙11就是要吃爆美食，加上雙鐵近期開放車廂內飲食，Global Mall匯集近50家推出111限定套餐、買一送一、11元加價購，板橋車站推武松殿「大鼓麵包」11月11日至14日3入買一送一，優惠價177元；路易莎11月12日、15日及19日指定飲品買一送一、布拉格的調色盤「香橙乳酪」4吋蛋糕買一送一，優惠價420元；南港車站則推主打多款輕食11元加價購，包括一之軒、OMO PASTA指定商品等；新左營車站推21 PLUS「香草烤雞分享餐」11月24日前憑紙本5倍振興券購買，優惠價500元，享買一送一。

天冷就是要來點暖呼呼美食，林口A9「22:02火鍋。樂活」為吃到飽形式，週一到週五中午2位大人同行消費，出示環球會員乙位，兩人原價1,316元，即可享優惠價1,111元、國賓麵包房「香酥烤土司」原價55元買一送一。桃園A8推越南李、ISAAC、敝姓鍋指定餐點優惠價111元，還有11元加購價，消費滿額即可享包括聖巴黎焦糖滷味、夯立方及兩餐韓國年糕等。屏東市則以異國料理為主，包括大河屋、韓姜熙的小廚房、打爆起司等都可享超值11元或111元加購價。

電商購物

●東森購物網

雙11暖身專區主打11元、111元、1111元好物限搶，以及大牌夯品天天開搶、刷卡最高15%回饋，同時推「拼出百萬大獎」活動，消費滿額、邀請新朋友加入會員或累積折抵500枚東森幣，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、iPhone 13等。全站滿額贈活動，消費滿2,021元送折價券$111，使用APP消費最高可得$2,222。

首推「全民瘋組團」活動，組隊成團最高享11%回饋，幸運獎每人可獲得價值11,111元禮物卡，另凡於東森購物全通路消費任一件商品，可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB。東森電視購物則有超狂「開倉」，11/1～11/12每晚8點直播節目，購物專家將出外景直擊東森購物各家廠商倉庫，現場看到什麼賣什麼、數量現場直接喊。

●momo購物網

暖身慶首波推3C、家電、美妝、家居、日用婦幼、流行時尚、健康樂活、美食「八大品類日」，天天精選商品限時優惠，不限金額下單再抽PS5，其他好康活動包括：每日指定時段狂撒百萬紅包、每天簽到賺111 momo幣、組隊賺最高3.5%回饋、11/11當天消費抽訂單免費清空購物車、32大銀行最高回饋22%、1元加購PORTER獨家商品、11萬份好禮滿額送。這次最狂豪禮是祭出111.1萬紅利金，11/11當天全通路不限金額下單，免登記就能參加，將抽出一人獨享。

●PChome 24h購物

「特殺11專區」天天最低1折起，多款111元、1,111元、11,111元明星商品下殺優惠，並加碼祭出「滿額抽」、「登記抽」、「清空購物車」等多重好康，刷花旗PChome Prime聯名卡限時最高回饋34%，千大品牌最高34%回饋、10大行動支付最高回饋30%、Pi 拍錢包綁定Pi卡筆筆5%回饋無上限。

●露天拍賣

即日起至11/26，限時狂撒優惠折扣碼、人人享13張免運券、11/8～11/12每日整點特殺上百件商品2折起，搭配全新「露幣」點數限定賣家購物享2%回饋，下單再抽PS5、iPhone 13、Switch、AirPods等，使用Pi拍錢包付款最高回饋20%。此外，露天海外代購美國eBay及韓國Gmarket在11/10祭出VVIP封館慶最高折1萬。

●PChome商店街

即日起至11/30，每人免費領5萬元消費券，天天簽到有機會拿111次免運券，購物立享11元起加購和牛燒肉片及正版迪士尼系列等商品，除了有三創商圈名店及各地美食特產輕鬆買，會員還可獨享大國藥妝日幣1,500折價券。Pi拍錢包付款筆筆最高4%回饋，11/15前再加碼單筆滿1,111元贈111 P幣，抽限量100名。

●蝦皮購物

雙11活動期間，每人皆有全站0元免運券11張，再推出商城88折券自動歸戶，11/11全天可使用，最高折5,000元，即日起也開放預領8折券，可在11/11凌晨0至2點使用，最高現折2,000元；熱門商品祭出品牌接力殺11元起，此次更攜手海悅國際，11/9～11/11每日一間千萬新家00:00開始1元起標，每次競標最低出價為1,111元，成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券。

●Yahoo奇摩購物

11/7前暖慶活動祭出7大優惠好康，包含「狂撒破億折價券、全站瘋降3折起、最高40%回饋」、「消費滿額天天送1,111」、「全新Yahoo聯名卡29%高回饋」、「超贈點30倍送」、「天天免運」、「無卡分期最高送11,111」，加碼推出「天天抽萬元美食住宿」，玩App遊戲即有機會入住瑞穗天合國際觀光酒店、文華東方酒店、老爺溫泉酒店等五星級萬元豪華飯店。

●博客來

主打3C家電、美食保健、日用寵物等熱門品類，上萬種商品1折起，雙11前搶先領用12大品類折扣券，現省超過3,600元；活動期間每日上午11:00限量推出11元、111元起秒殺夯品，全館消費不限金額，可以1折起加購精選商品；11/6前，攜手APPLE、薇姿、理膚寶水、AVEDA等大品牌天天品牌、品類日享31%回饋起。

首度推出「三五揪團賺」活動，11/10前參加，11/11、11/12連兩日團隊累計消費滿萬元，每人送100 E-Coupon，團主再加送100E-Coupon。全館單筆消費滿千抽「台北時代寓所住宿券」、累計滿萬再送「千元E-Coupon」。雙11連續兩天還有1元達美樂Pizza券限時限量搶購。

●遠傳friDay購物

全站下殺1.1折起，11/15前下單滿額並登記，抽一年份全家中杯熱美式咖啡、倍潔雅衛生紙、10%遠傳幣回饋，消費滿1,111元可抽整筆訂單免費，11/10前天天抽出1名；今年也首推「揪團一起賺」，只要組隊成功，就送隊長及隊友雙11折價券55元和111元各1張，11/11當天團隊累積消費達門檻，最高回饋3%，僅限量開放100組報名。

雙11當天加碼全站消費送10%遠傳幣，回饋上限500遠傳幣，消費滿5,000元再抽iPhone 13、Apple 2021 iMac M1 24吋、PS5、Switch OLED等大獎。

●樂天市場

11/1～11/12天天百大品牌最低1折起、12大品牌每日整點輪番祭出5折起限時搶購，還有優惠券可天天領，活動期間搭配使用，最高可省下超過9,000元，消費滿499元再享超商取貨或宅配到家免運費，而首波推出刷樂天信用卡賺11%回饋之外，指定店家購物滿額2,000元享點數10%回饋。

●生活市集

活動至11/12前，天天主打2項破盤超值爆品、精選好物下殺1折起，並主打生活幣加碼與銀行回饋最高達33%，等同特價再享近7折優惠，其中購買iPhone 13指定系列，登記就送$2,000生活幣；另舉辦超過30場APP限定「天降紅包雨」活動，最高可搶$1,111購物金。同時攜手旅遊網站AsiaYo，消費就抽豪華露營大獎，並提供500元限量訂房金。

▲傑昇通信推出iPhone 13 256GB現折2,410元。（圖／傑昇通信提供）

3C通路

全國電子

全國電子11月5日至11月14日推出「雙11破盤，五倍再十倍」，全館家電9折、精選商品滿額享加1元多1件、獨家銀行刷卡滿額送你12,000折價劵、3C 五購好康，再抽五倍購物金，最高回饋10萬元、買電腦現折1111元，再享好禮三重送、Windows 11 筆電加碼再折111元、數位商品指定周邊1+1享7折起、OLED筆電+Switch OLED 1+1最高折$1,000、手機回收金再加碼回饋 1,100元。

▲燦坤家電、3C產品祭出多項優惠。（圖／燦坤提供）

燦坤

燦坤表示，即日起至11月14日，燦坤實體會員來店消費滿額最高還送iPhone 13、Samsung Galaxy Z Flip 3摺疊手機、LG智慧電子衣櫥等振興好禮多選一，而指定色系iPhone 13 256GB原價29,400元，會員爆品價現折1,200元，刷指定銀行信用卡則可現折限量2,222元、原廠直供Samsung Galaxy Z Flip 5G 8G/128G原價30,888元，刷指定銀行信用卡現折限量2,222元，獨家加碼贈市價5,490元Samsung A7 Lite平板。

傑昇通信

即日起自11月7日，傑昇通信門市購買指定品牌手機，包含Google Pixel 6全系列機型降1,100、Apple、Samsung及OPPO等熱銷機型也有最高4,200不等的優惠可立即折抵，使用振興五倍券再加碼滿千送百，最高送500配件購物金。其中蘋果iPhone 13（128GB）再省710元、iPhone 13（256GB）最高現折2,410元，去年的熱銷機型iPhone 12（128GB）只要21,990元即可入手。

德誼數位

週週指定產品下殺至 1,111 元，涵蓋 Feeltek 玻璃 7 合 1 USB-C 集線器、innfact GaN PD3.065W 雙線組合包、ADAM OMNIA M3 3 加 1 磁吸無線充電座、iPhone 13 系列加購 UAG 耐衝擊保護殼加玻璃保護貼，此外，至門市使用振興券購買 Apple 部分商品還加送最高 2,000 元指定配件購物金，指定品牌喇叭現折最高 1,000 元，購買 Harman Kardon 指定款，再加碼贈送 JBL GO 3 可攜式防水藍牙喇叭。

OPPO

11月11日當天11時11分，OPPO網路商店祭出Reno6 Pro瘋搶價1萬1111元，原價為2萬4990元，現省1萬元以上。

POCO

POCO雙11超級購物節於即日起至11日開跑，針對全系列機款推出優惠活動，其中，旗艦殺手POCO F3 5G刷新市場行情，成為全市場最低價的S870手機，6GB+128GB搭配優惠券最低只要8,499元起、8GB+256GB最低只要9,499元起，以超殺價格再登旗艦霸主。

▲三星Z Flip3 5G 8+128GB版本搭配Samsung Cube 無風智慧清淨機，現折11,111元。（圖／三星提供）

三星

11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，涵蓋手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，A+B區搭配選購最高折11,111元。如最新摺疊機Galaxy Z Flip3 5G 8+128GB版本搭配Samsung Cube 無風智慧清淨機，原價53,788元，現折11,111元。若喜歡在家享受影音娛樂的消費者，32型The Frame美學電視搭配27吋 Odyssey G7 1000R 曲面電競顯示器，不需3萬元即可入手。Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Galaxy Watch4 44mm藍牙版原價25,890元，優惠價20,779元。

SONY

即日起至11月14日止，活動期間至Sony Mobile行動通訊專賣店，購買大師級5G旗艦手機Xperia 1 III任一款，包含「消光黑」、「消光灰」、「消光紫」以及即將推出的限量新款「消光綠」，上網完成登錄就送Sony運動藍牙入耳式耳機WI-SP510 ，建議售價2,690元，以及2,000元配件購物金，再加碼贈送2,000元超商禮券。

遠傳

將於11月8日起祭出為期四天的雙11盛典，每日11:00、13:00和17:00共推出三檔11遠傳幣搶限量好康活動，還有最低4折起限量優惠加價購，再邀請用戶以1遠傳幣試手氣，每天抽出一位11,111遠傳幣大獎得主。

台灣大

即日起至11月11日，申辦iPhone 13指定資費，額外加送2,000元momo幣，網路門市申辦iPhone 13系列搭配1,399元以上專案，再加購配件，最高送5,000元momo幣。電商myfone購物每日推出3C逸品天天搶購活動，原價18,990元的Google Pixel 6手機，只要13,888元，原價25,900元的iPhone 13(128G)，限時搶購價只要16,888元。11月13日前在myfone購物全館消費滿額，再抽價值5萬元的豪華智慧家庭組，有機會一次帶走Sony聯網液晶螢幕、LG空氣清淨機，以及Google Nest Audio智慧音箱。

實體量販

▲愛買百款商品最低4.8折，還首度推出線上「1元商品限量搶」。（圖／業者提供）

愛買

愛買線上購物蝦皮商城平台，今年以神券「天天領、折上折」為主打亮點；此外在愛買線上購物樂天市場平台，今（11/11）搶愛買限量品牌折價券購買iPhone 13系列商品，下單刷樂天信用卡並搭配分期回饋，享最高85折折扣優惠。

今日愛買各平台推出不同活動應戰，蝦皮商城平台萬件商品任選「全店89折」；樂天市場平台推出「全店92折、3C商品98折，還有整點激殺品最低49折起」；東森購物平台2021年Q4新開站，今年首度加入雙11戰場，祭出超強「1元商品限量搶」、「滿1111元抽111東森幣」和「每日一物限搶最低33折起」來搶食雙11商機大餅。

愛買實體通路部分，即日起～11/16(六)也祭出130款大小家電、餅乾、沖泡飲品、家庭清潔等民生夯品聯合特惠，最低4.8折起，還有泡麵餅乾買1送1。會員11/11(四)~11/12(五)獨享2天雙11快閃雙重優惠，出示數位APP會員搶限量111元滿額抵用券以及自有品牌「最划算茶樹精油抗菌洗手液體」、「最划算洗潔精」、「最划算廚房紙巾」限量11元加價購。

▲全聯PXGo!推出 「1111最狂Go物節」，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

全聯「1111最狂Go物節」

全聯「1111最狂Go物節」即日起-11/12使用PX Pay支付，全站單日每「滿1111元送1111福利點」，再加碼贈111元滿額現折購物金折價券。另外購買箱購館、預購館商品，單筆消費滿1611元現折111元。而購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點。

活動期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，如10月加加購物節推出的限量50台Switch，僅兩天就搶購一空，許多消費者紛紛敲碗許願，因此這次雙11特別再加量100台快閃上線，隨贈超熱門的兩款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價13,880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13%，預計又將創造搶購旋風。

另外還有機會抽到萬元買菜金！PXGo!即日起到11/12，只要會員登入PXGo!還可參加「1111必中扭蛋機」免費扭蛋抽獎遊戲，除了有機會獲得最大獎11萬福利點（等於1萬1千元），還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮。

在實體門市方面，也祭出「超級週年慶」，除推出超過300項商品憑會員「買1送1」外，自即日起至11/12也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，購買優惠商品再搭配超級週年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋，消費者可趁此時囤貨買爆！

▲家樂福「雙11搶振興」，線上購物天天搶超殺折價券，實體門市多項家電下殺最低3.4折起。（圖／業者提供）

家樂福雙11搶振興

家樂福「雙11搶振興」，線上購物11/11不限金額下單就抽iPhone13、紅利點數、禮券等好禮；還推出指定商品消費滿1111元現折11%；當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100（每人限用2次）。而超殺折價券於線上購物首頁就可直接領券消費，有免運券、折11%券、1111元券、150元券、100元券、11元券等，以及11月16日前家樂福APP每天搶紅包，最高送1111元購物金。

至於實體門市部分，即日起至11月16日有多項家電下殺最低3.4折起，像是筋膜槍、平底鍋、吸塵器都有。

▲city’super搶攻雙11及週年慶，千款爆品1+1優惠。（圖／業者提供）

city’super

city’super在11/11-11/21連續10天，復興、信義、板橋三店配合百貨週年慶及雙11，祭出千款精選爆品1+1超值優惠！其中特別針對頂級食材及上百支葡萄酒、清酒備貨較去年多1倍的優惠商品及組合，推出超狂4瓶組合價1111元；另推薦「豪野鴨特級法式煙燻鴨胸」買1送1優惠價280元。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。）

11/11-11/21連續10天，city’super復興、信義、板橋三店當日消費滿1000元以上含紙本振興券，即送100元活動抵用券，並可與週年慶優惠累贈。另再祭出年度熱銷前十大的頂級食材優惠，包括日本麝香葡萄46折的限時搶購、A5和牛牛排54折起。

city’super復興店週年慶更主打必囤超大容量的「西班牙克拉盟特級初榨橄欖油」1000ml買一送一優惠價699元，限量500瓶；11/12美國特選板腱火鍋肉片200g買一送一優惠價399元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。