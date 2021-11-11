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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

雙11前收到「疫區網購包裹」　陸多名消費者「被迫隔離7天」

▲▼大陸快遞,618,網購,電商。（圖／視覺中國）

▲購物節期間快遞數量大增。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新一波疫情已累計超過千人感染，並擴散至20個省份，「雙11」購物節之際，還傳出有消費者因收到來自涉疫地區的快遞包裹，被要求接受核酸檢測，並進行居家隔離7天。

根據《齊魯晚報》報導，山東濟南的王新（化名）截至10日已隔離了6天，原因是收到來自河北晉州的一件快遞包裹。王新表示，他4日下午收到商家的簡訊，稱內部員工有人確診，雖然商品經檢測都呈陰性，但還是建議顧客收貨前妥善消毒。

▲▼大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

王新指出，接著他就收到了社區的電話，要求當晚接受核酸檢測，並立刻進行7天的居家隔離。當晚，他們一家三口做了檢測，隔天又再做了一次，結果都呈現陰性。

濟南的趙小松（化名）也同樣收到了簡訊，並接受核酸檢測，結果呈現陰性。趙小松表示，「我們的快遞都放到樓下的超市，現在超市工作人員也居家隔離，快遞小哥也去做核酸檢測了。

《健康時報》也報導，近日，湖南長沙的網友因拆了「涉疫快遞」，健康碼變成了黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需居家隔離。截至目前，河北已有7地發佈關於對晉州市浩匯商貿有限公司郵寄包裹進行消殺管控的緊急通告。

雙11購物節來臨，大陸的疾控專家建議，取快遞時要戴口罩，做好手部衛生，減少與派件人的接觸，取完快遞迅速離開，並且在快遞上噴消毒劑後，要等一會再帶回家，同時，進門前可先將外包裝丟到垃圾桶。

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