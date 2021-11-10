快訊／針對「台獨分子」立法　國台辦：依法追究刑責「終身有效」　

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國台辦日前公開點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等「台獨頑固分子」將「立法」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在陸謀利。外界也關注，大陸官方下一步如何立法制裁？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（10日）表示，中國大陸對「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者依法予以打擊，同時將依法對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效。

朱鳳蓮說，未來制裁名單是針對頑抗到底的台獨頑固分子，包括組織策劃實施分裂國家，破壞國家統一行為，‌‌勾結外部勢力，謀求台獨，‌‌為以修憲等手段謀求法理台獨的首惡分子及金主等‌‌及其金主等才在限制之列，都必將依法受到嚴懲。

台灣媒體也繼續追問台灣有500大企業近8成都有大陸業務，以商人角度來看都是希望「以和為貴」，陸方「一刀切」的做法，未來讓台商在陸經營難免害怕被「無辜錯殺」或出現「寒蟬效應」？

對此，朱鳳蓮強調，不存在「一刀切」的做法‌‌。主要針對禁止台獨頑固分子本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織，個人進行合作，決不允許其關聯企業在大陸牟利，以及其他必要的懲戒措施，「同時將依法對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效。」

最後，朱鳳蓮說，台獨頑劣份子「跳得越高、只會摔得越重。」大陸方面將密切注意動向，這是為了遏制台獨分裂行徑，從根本上看，將有利於促進兩岸正常的經貿往來，有利於保障廣大台灣民眾。

▲陸官方點公開點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等「台獨頑固分子」將「立法」實施懲戒。（圖／記者屠惠剛攝）

關於陸方立法制裁台獨份子，陸委會也正告北京，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，「我方不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，政府勢將採取必要反制作為，以保障民眾安全福祉，中共方面則必須要為可能後果自負其責。」

陸委會也強調，將研議適時採取必要反制與防範措施，審視兩岸交流與政治干預企業可能的影響，修法規以確保台灣與民眾安全。