埃及「死者之城」又一重大考古發現　法老首席財政官陵墓出土

▲考古團隊發現法老拉美西斯二世執政時期首席財政官的墓穴。（圖／翻攝自埃及旅遊及文物部）

圖文／CTWANT

在埃及「死者之城」薩卡拉（Saqqara）的考古團隊，近日又有重大考古發現，因為他們找到了古埃及時期最重要的法老「拉美西斯二世」其首席財政官的陵墓。

根據《CNN》報導指出，埃及旅遊及文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）日前對外發表聲明，內容中表示開羅大學的考古團隊在薩卡拉當地，發現古埃及法老拉美西斯二世統治時期，一名高級官員的陵墓，據悉該名官員是負責管理古埃及國庫的首席財政官，同時也會負責拉美西斯二世神廟的祭祀活動。

考古團隊除了發現首席財政官的陵墓外，同時也在附近發現了一個墓主名叫 Hor Mohib的陵墓，推測墓主生前應該是古埃及軍隊方面的人員，而且身分應該是領導階層的人物。

據悉，拉美西斯二世是古埃及第十九王朝的第三位法老，在公元前1279年至1213年間統領埃及，是古埃及歷史上第二長的統治時期，也是古埃及歷史上最著名的法老，在他的統領期間，是古埃及最後的強盛年代。

而薩卡拉是古埃及文明的核心，歷史上有多名法老與貴族均在此下葬，其原因是古埃及曾定都在孟非斯，當時薩卡拉就是首都孟非斯的「死者之城」。早在2020年9月時，薩卡拉就發現了許多未破壞的墓穴，並且在其中找尋到保存至少超過2500年歷史的棺木，當時考古團隊就表示，這些未遭受破壞的棺木，足以讓考古團隊更加理解當時的生活情況。

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