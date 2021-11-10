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單親媽媽成首位官方認證「破產人」　過3年免責期「剩餘債務全免」

▲大陸首例「破產人」出現在深圳。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸首例官方認證「破產人」是一位在深圳的單親媽媽。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸深圳中級法院8日裁定債務人呼勇（化名）破產，成為大陸首例官方認證的「破產人」。呼勇現有財產不足以清償140餘萬元人民幣（約600萬元新台幣）債務，將進入為期3年的免責考察期。按《深圳經濟特區個人破產條例》規定，通過免責考察後，呼勇可免去剩餘債務。對此，呼勇表示，「感謝個人破產條例，讓我有機會得到經濟上的重生。」

▲大陸首例「破產人」出現在深圳。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲破產人（圖右）接受3年免責考察期滿，將可免去剩餘債務。（圖／翻攝澎湃新聞）

《九派新聞》報導，呼勇原在深圳某商場內經營教育培訓機構。受商場倒閉影響，培訓機構不得不關閉，導致呼勇負債480餘萬元（人民幣，下同）。2018年，呼勇賣掉其唯一住房，實際收款260萬元，全部用於償還債務，但至今仍負債100餘萬元。呼勇目前無固定工作，每月勞務收入約5000元，自2013年離異後獨自撫養女兒。

據了解，呼勇6月時向深圳中院提交個人破產清算申請。深圳中院認定呼勇財產不足以清償全部債務，符合宣告破產的條件，深圳中院也在11月8日將文書送達至呼勇手中，正式裁定宣告其破產。

▲大陸首例「破產人」出現在深圳。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲個人破產宣告通知書。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據規定，自宣告破產日起，呼勇將進入免責考察期。考察期間，呼勇需接受破產管理人和破產事務管理署的監督，每月申報個人收入、支出和財產狀況等資訊，扣除每月必要支出外，剩餘收入全部用於償還債務。

經3年免責期滿，深圳中院將根據考察期間表現，裁定是否免除未清償債務，以解除限制行為。深圳中院破產庭庭長曹啓選表示，「免責考察期既能讓誠實而不幸的債務人得到重生，也能避免惡意破產的出現。」

《深圳經濟特區個人破產條例》於3月起施行，成為大陸首部個人破產法規。條例中規範清算、重整及和解三類程序，提供不同情況的債權人適配。

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