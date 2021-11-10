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秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

▲南投縣議會舊址。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投縣議會舊址。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣終於要有運動中心了！原位於南投縣政府對面的南投縣議會，拆遷後舊址用地原本規劃秀泰影城進駐，卻因疫情導致業者收手而破局；南投縣長林明溱10日指出，縣府相關單位已開始進行規劃設計、籌措投入2億元經費，將縣議會舊址改建為運動中心。

縣府原訂將南投縣議會舊址改建為影城，秀泰總經理廖偉銘3年前還親赴縣府向林明溱遞送投資意願書，計劃投資10億元、增加1000人就業機會，當時令南投民眾相當振奮，但最後仍未能實現，縣議會舊址即荒蕪閒置至今。

▲秀泰總經理廖偉銘於3年前遞送投資意願書，計劃在南投縣投資10億元興建影城。（圖／翻攝「南投縣長·林明溱」臉書粉專）

▲秀泰總經理廖偉銘於3年前赴南投縣政府遞送影城投資意願書。（圖／翻攝「南投縣長·林明溱」臉書粉專）

縣議員張嘉哲昨於縣議會總質詢時提及，運動人口增加，羽球、桌球、籃球、健身等其他室內運動都需要政府單位來執行提供更好的場館和器材，詢問縣府對於運動中心的規劃想法。

林明溱回應，原本南投縣議會舊址要興建影城，但遇上疫情、經濟蕭條，業者不敢來投資，但閒置土地一定要利用，所以改來做運動中心，另將結合綜合商場或大型會議中心等多功能使用，已經開始設計規劃，預計投資2億經費，縣府會加以籌措，儘快興建，讓全縣年輕人有優質運動場所來鍛鍊身體。

▲南投縣議會舊址。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投縣議會舊址將改建運動中心。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

至於南投全縣第一座親子公園於半年前開工，位於名間鄉農產運銷公司旁的名間苗圃、面積廣達4公頃，是中部地區最大的親子公園，張嘉哲也提問關心進度；縣府農業處長陳瑞慶表示，園區內生態池已完工，目前正在進行兒童遊戲場中大型遊具的安裝工作，預計今年底就能正式完工啟用，開幕當日將會搭配親子草地野餐等活動。
 

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