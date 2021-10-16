40年前曾風光一時…城中城46死！影城老闆「女兒、媳婦」葬身火窟

▲歐女家屬向高雄市長陳其邁陳情。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生嚴重火警，造成46人死亡的慘劇！早年由於高雄市政府位於鹽埕區，該大樓一度是全市最繁榮的大樓，不僅有商場、還有電影院，生意非常好。據了解，6樓影城業者的許姓女兒和歐姓媳婦也在這場大火中不幸罹難。

據了解，城中城在40年前曾風光一時，當時高雄市政府坐落鹽埕區，帶動該區發展，該大樓一度市全市最繁榮的大樓，全棟地上12層、地下2層，大樓中還有商場、電影院、紅燈戶，但隨著商圈轉移，城中城大樓逐漸沒落。

▲陳其邁15日傍晚到殯儀館關懷家屬 。（圖／記者陳以昇攝）

而大樓6樓國宮戲院業者的許姓女兒和57歲歐姓媳婦，也在這場大火中喪命。高雄市長陳其邁15日前往靈堂慰問，歐女大姊向陳其邁陳情，表示弟弟人在大陸，因為疫情問題，遲遲無法返台，希望市長能協助已在大陸打過2劑疫苗的弟弟返台送歐女最後一程。

對此，陳其邁承諾會協助此事，高雄市社會局16日回應，針對罹難者家屬大陸親友的部分，因為目前還是有涉及防疫規範，但會請衛生局專案協助處理，至於最快何時能返台，還要再看跟大陸親屬連絡的狀況，跟聯繫上的時間，原則上都會讓他們盡速過來。