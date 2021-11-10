男大生不想當兵　偷改體檢表「長高5公分」下場曝

▲男大生不願當兵竟竄改體檢表遭訴。（圖／資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男大生（22歲）因為不想當兵，趁著兵役體檢時，偷改身高讓自己長高5公分、體重下修1公斤，以符合免役標準，結果當場被抓包，高雄地檢署偵查後，認為王男已有悔意，給予緩起訴1年，向公庫支付1萬元。

檢方指出，2020年11月10日，王姓男大生接到徵兵體檢通知，他到國軍高雄總醫院體檢後，被核定為「常備役」體位，但他不想當大頭兵，今年3月改申請「替代役」獲准後，8月6日接獲替代役徵集令，8月10日再到鳳山醫院、國軍高雄總醫院進行體位複檢。

國軍高雄總醫院體檢後，在體檢表上登記王男「身高：170公分、體重：49.3公斤、BMI：17.1」，並標註為「常備役體位」，王男擔心申請替代役無法過關，竟然偷偷在體檢表動手腳，把身高改為175公分、體重48公斤、BMI：17.0。

不過，根據國軍「身高體重體位區分標準表」，王男修改後的體位表已符合「免役標準」，他把體位表交出後，當場被醫院承辦人員發現有修改痕跡，並通報高市府將他送辦。

高雄地檢署偵查時，王男坦承犯行，檢方考量他沒有前科，犯後已有悔意，雖涉犯偽造文書及妨害兵役等罪，但犯罪情節輕微，偵結後處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元並參加1場法治教育。