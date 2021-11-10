「放馬過來！」周玉蔻約戰顏清標、顏寬恒辯論：威脅我？誰怕你呀

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨宣布推派前立委顏寬恒參戰台中第二選區補選，但在「場外」，媒體人周玉蔻與顏家的互鬥更搏眼球。周玉蔻10日一早向顏寬恒及其父、大甲鎮瀾宮董事長顏清標下戰帖辯論，直呼放馬過來，並嗆聲「誰怕你呀」。

在台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，周玉蔻頻在自己的政論節目及臉書砲打顏家，除指控顏清標是神棍、綁架鎮瀾宮，要求他退位外，還揭顏清標欠6千萬卻10年不還，而顏寬恒則霸佔法拍屋當服務處。對於周玉蔻的連番進攻，顏清標昨隔空喊話，「這個主持人也在需要我的時候來到服務處，來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？連香都插不直，心怎麼會正？」顏清標也強調，顏家不畏戰、不懼戰。

此外，顏寬恒助理則說，顏家以前幫過周玉蔻，周玉蔻也曾在媒體上對顏家道歉，現在弄這齣實在莫名其妙，不過明眼人都知道她在搞什麼鬼。

顏方所言，是指2006年時周玉蔻曾在節目中說過，「顏清標與鄭銘坤自導自演綁架案，為的是鎮瀾宮的錢」。顏清標為此控告周玉蔻誹謗，周玉蔻事後道歉還跑去找顏清標，拜託顏清標撤告，雙方最後和解。

但周玉蔻10日在臉書貼出判決書文，並表示，敬告顏清標、顏寬恒父子，及顏家所謂服務處助理，本人從未向顏清標「求饒」、或「道歉」，反而是16年前顏清標藉著立委權勢，動員影響地檢署檢察官一路追殺，非法控告，害她遭起訴後，一審法官判決顏清標及同夥鄭銘坤等人敗訴。

周玉蔻說，顏清標不罷手逼迫檢察官提起上訴，但顏、鄭一夥行止不正，本人在電視節目討論之鄭銘坤遭綁架付贖金是否自導自演，以及「黑道立委」之議，法官最终判決屬重大公眾關注議題，駁回上訴，顏清標等人敗訴定讞。

「顏家人不要再用謊言自欺欺人了！」周玉蔻強調，近日聽信顏氏一族編造故事，錯誤報導當年事件經過的TVBS等媒體，也請進一步更正報導，莫再散播謠言。

該篇發文不久，周玉蔻又針對顏寬恒疑因為她連日砲火傷害顏家，讓顏清標大怒才再戰中二選區一事強調，「這是把周玉蔻當槍靶的意思嗎！放馬過來啦！直播、辯論！地點由顏清標、顏寛恒選！『萬箭穿心、血肉模糊』？！威脅我？誰怕你呀。」