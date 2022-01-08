短褲辣妹拎炸雞回來　警尾隨衝入門！逮簽注站6人賭資1.8億

記者鄧木卿／台中報導

台中第二選區立委補選明天投票，5個選區烏日警分局就佔了3區，烏日、大肚和龍井，烏日警方為了防制暴力及選舉賭盤，日前獲報一處賭博簽注站以生技公司為名，隱身在商辦大樓內，由於大門設有感應器，警方在外等候，直到一名辣妹女員工拎著炸雞開門，員警馬上尾隨，當場逮捕陳姓主嫌等6人，該簽注站近2個月賭資累計1億8千多萬元，不過未發現有涉及選舉賭盤情事。

▲▼烏日警方趁短褲辣妹開門，馬上尾隨逮捕簽注站6人、賭資1.8億元。（圖／警方提供）



烏日警方從去年11月20日起，針對選舉賭盤可能依附的各類賭博犯罪，如一般傳統六合彩、 運動賽事、 博奕網站，展開雷厲風行全面掃蕩，動員176人次警力，兵分多路實施搜索，日前獲報一處網路簽賭機房，隱身在商辦大樓內，以生技公司名義，合法掩護非法，該賭博機房帳上賭客500多人，近2個月內賭資及金流高達1億8千多萬元，去年至今已查獲賭博簽賭站17處，犯嫌22人。

台中市警察局局長蔡蒼柏表示，中二選區立委補選在即，為確保投、開票作業過程公平、順利進行，警方全面動員，對於各種可能介入選舉的不法行為及金流，窮追猛打，以達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。