王必勝「仙氣妻」自認不是正宮　批評王醫師：技術非常差

▲丈夫因防疫出名，導致家事受矚，尤香玉說她不後悔，「因為我知道他的工作影響很大。」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被本刊踢爆不倫戀，6日他與妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉共同接受本刊專訪，談到二人婚姻近來出現的巨大震撼，尤香玉說，他們家庭生活正常，自己「真的完全不知道」丈夫的那段關係；直到新聞出刊前一天、王必勝接到查證電話後，她才被王告知此事，此事對她傷害很深。

外界用「正宮」稱呼她，甚至影射她長年容忍這段婚外情，尤香玉說，自己沒有隱忍，也沒有容忍，更沒有為了一個正宮的位置、名分而委屈求全。尤香玉坦言：「我非常不喜歡媒體跟網路上說我是正宮。」她語調平緩地表示，「正宮」是很封建的名詞，現在夫妻在婚姻關係中是平等的，沒有誰隸屬於誰。

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▲尤香玉（右）在醫界受到各方肯定，但原本的平靜生活在王必勝外遇曝光後，卻被外界鋪天蓋地討論。圖為尤去年出席癲癇醫學會30週年學術研討會。（圖／翻攝台灣癲癇醫學會官網）

外界質疑他們夫妻在臉書沒互動，尤香玉說，她不喜歡對王必勝的工作發表太多言論，「我在做我事業上的成長，王醫師也是，他發表的東西越來越與公共有關，如果這時很突兀放個夫妻放閃資訊，這不是我做事的方法。」她說，自己只會去王必勝臉書按讚，二人儘量低調，所以外界不會看到他們太多互動。

她也當場吐槽王必勝：「王醫師的照相技術非常差」。她說，大家可以在臉書看到王必勝貼家人照片，但為何照片裡沒有她？因為「那都是我照的，只有我照的才可以看，他如果照我的話，我幾乎每張都想刪掉」，所以外界不會看到那些（王必勝拍她的照片）。



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