　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

25件雙11精選爆品今特殺　iPhone 13 128G最低入手價1萬2千元有找

電商雙11一日夯品必搶推薦（圖／網購平台提供）

▲電商平台推薦11/10一日必搶夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻年底最強檔雙11，電商平台在今（11/10）、明（11/11）兩天祭出更多超值爆品，消費者搶到賺到，搭配網站限定加碼優惠，還可以省下更多錢，而以今天來說，話題新機iPhone 13 128最低入手價1萬2千元有找，還有Lenovo電競筆電狂降1萬1千，另外像是洗衣球、衛生紙也有激省價，想為家中日用品補庫存可趁這一波。

東森購物網
Elizabeth Arden雅頓21天霜75ml，熱銷品最低價540元
白蘭超濃縮洗衣球 27顆x6袋，雙11獨家特價599元
飛利浦小旋風電動洗鞋機，特價1,090元
OPPO A55大電量5000mAh手機（星鑽黑），特價5,400元

PChome 24h購物
Switch 藍紅主機健身組，原價12,330元，限時優惠價10,500元
舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙，原價1,299元，限時優惠價818元
美國漢美馳Hamilton Beach美式咖啡機 A84，原價3,080元，11/9～11/15限時特價1,111元
Lenovo Gaming 3 82K200EMTW 15.6吋電競筆電，原價35,990元，11/9～11/15特價24,990元，限時加贈8G記憶體、限時限量加碼送5%P幣

momo購物網
OSIM背樂樂2 OS-290按摩椅墊，原價15,800元，優惠價9,999元，momo雙11獨家加碼優惠買就送$300mo幣，OSIM全品牌不限金額下單抽OSIM迷你天王按摩椅、迷你按摩棒、鬆頸帶

蝦皮購物
霓淨思積雪草B5修護純粹精華30ml 2入組+贈玻尿酸保濕原液20ml，原價3,500元，優惠價1,189元
小米米家掃地機器人，原價7,980元，優惠價6,580元
Realme GT Neo2 5G，原價12,990元，優惠價9,999元

iPhone 13（圖／業者提供）

▲iPhone 13 128G限時限量下殺5折現省12,950元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場
Apple iPhone 13 128G，原價25,900元，特價12,950元，11/10上午10點開賣，售完為止；領券再折300元，持樂天信用卡付款，滿額再賺樂天點數1,386點，換算最低入手價11,264元，再享免運優惠
Switch OLED主機，原價10,480元，特價5,240元，11/10中午12點開賣，售完為止；領券再折300元，換算最低入手價4,940元，還有免運優惠
雅詩蘭黛特潤超導修護露100ml，原價7,900元，特價2,999元，11/10下午3點開賣，售完為止；領券再折111元，換算最低入手價2,888元，還有免運優惠

博客來
TUNEMAKERS神經醯胺前導原液60ml，定價1,750元，買一送一特價1,750元，再贈多芬潤髮試用包+ CITY CAFE提貨卡
3M 細滑牙線棒散裝超值分享包（500支入），定價599元，買一送一特價598元
樂扣樂扣 極簡不鏽鋼保鮮盒3件組，定價1510元，特價829元

生活市集
膳魔師漸層色輕量保溫瓶，原價1,600元，特價649元，搭配品牌加碼回饋，再送11%，活動期間最高回饋16%生活幣

遠傳friDay購物
小米智慧顯示器65型，原價20,999元，特價18,999元，輸特惠碼再折1,111元，售完為止
岩谷達人slim磁式超薄型高效能紀念款瓦斯爐，原價2,980元，特價1,211元，售完為止
「官方直營」SK-II青春亮采組，送亮采化妝水160ml，原價8,530元，特價5,625元，售完為止

露天拍賣
日立 230公升變頻兩門冰箱（星燦銀）送原廠禮+伊萊克斯熨斗，11/10午安賞 14:00～17:59，限時特價16,110元
Mdovia V4 Plus 全自動義式咖啡機，11/10深夜賞21:00～01:59限時特價9,900元
伊萊克斯空氣清淨機PA91-606DG/PA91-606GY，11/10 深夜賞21:00～01:59限時特價16,400元，免運費

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
《魷魚遊戲》確定拍第二季！李政宰回歸　遊戲搶先曝
男大生被暴打命危　瑪莎拉蒂惡煞身分曝光！
快訊／合歡山下冰霰了！入秋第一波　遊客搶拍嗨翻
春風「揪熟女開房」被拍！　女生小心翼翼買保險套
王必勝認關係「不適當」　網見小三回應火更大：辯解一堆
席琳狄翁病重「幾乎癱瘓」！　暴瘦成皮包骨無法下床
快訊／王必勝認婚外情！陳時中最新回應
林千又手牽手帶人夫CEO回家！　緊密連結4天
新莊女洗完頭臀部遭刺兩刀！　被攻擊畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

11／11亮點爆品先看！iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　11111元限時搶

迎雙11！電商好康火力全開　限定加碼壓軸優惠整理搶先看

25件雙11精選爆品今特殺　iPhone 13 128G最低入手價1萬2千元有找

量販超市雙11懶人包！超狂1元商品限量搶、家電下殺34折一次看

10月份餐飲回補大成長　台菜真珠新北首店比漾開幕

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

「最強妹力！橘白藝能大對抗」跨夜直播迎雙11　最強豪禮大放送再抽購屋金

11／11亮點爆品先看！iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　11111元限時搶

今天開跑！必勝客限時3天吃「11元紙包筆管麵」　小比薩還下殺3折

明日啟用！「藝FUN券專區」6大藝文體驗　金工、俄羅斯刺繡都有

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

25件雙11精選爆品今特殺　iPhone 13 128G最低入手價1萬2千元有找

量販超市雙11懶人包！超狂1元商品限量搶、家電下殺34折一次看

10月份餐飲回補大成長　台菜真珠新北首店比漾開幕

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

「最強妹力！橘白藝能大對抗」跨夜直播迎雙11　最強豪禮大放送再抽購屋金

11／11亮點爆品先看！iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　11111元限時搶

今天開跑！必勝客限時3天吃「11元紙包筆管麵」　小比薩還下殺3折

明日啟用！「藝FUN券專區」6大藝文體驗　金工、俄羅斯刺繡都有

限時2周吃！速食店打造罪惡「光棍堡」　塞了滿滿酥脆薯條

超商雙11優惠來了！限時7天「5大咖啡飲品」買1送1　還有第2杯11元

清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

拼12月中第二劑覆蓋率6成以上！陳時中透露：月底還會有莫德納進來

拜仁後衛接種疫苗後再度確診　德國足協：5球員隔離暫取消訓練

遏止改裝車噪音　南警使出鐵腕取締至今705件

蓮霧被偷園內撿到2根菸蒂　前科男喊冤：沒去過那裏...獲判無罪

新板希爾頓一泊一食2千有找！還能包車玩「隱藏版抹茶湖」、最美古道

王必勝正宮「3神級回應」堪稱女人典範！　同行揭他過關原因：比很多渣男好　

吃到飽掀漲價潮！晶華栢麗廳調整6%　漢來海港預告明年元旦實施

網購卸妝油廣東直送哈爾濱　買家到貨一看傻眼：怎麼全都是雪

Skoda「銷量二哥」小改款11 ／30亮相　台灣導入時程有望落在這

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

光棍節限時2周吃薯條漢堡！

超狂1元限量搶！量販超市雙11懶人包

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

iPhone 13 128G　最低1萬2千元有找

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲

暖胃最省！全聯藥膳調理包買1送1

雙11秒殺必買清單！

超商開賣限量4款「BTS祝福語巧克力」

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

雙11暖身　4款衛生紙賣進十大熱銷榜

台菜真珠新北首店比漾開幕

更多熱門

相關新聞

超狂1元限量搶！量販超市雙11懶人包

超狂1元限量搶！量販超市雙11懶人包

迎戰雙11！各大量販超市業者也集結線上、線下資源推出優惠，包括全聯「1111最狂Go物節」在線上消費滿1111元就送1111福利點，3C家電用品爆殺價，實體門市也有超過300項商品憑會員「買1送1」。而愛買量販今年更首度與東森購物合作加入雙11戰場，祭出超強「1元商品限量搶」；家樂福則祭出抽iPhone等活動，還有多項家電下殺最低3.4折起；city’super紅酒4瓶1111元也十分吸引消費者青睞！

雙11暖身　4款衛生紙賣進十大熱銷榜

雙11暖身　4款衛生紙賣進十大熱銷榜

網購海外保健食品遭卡　海關：經檢驗才能進口

網購海外保健食品遭卡　海關：經檢驗才能進口

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

KIA旗艦電動休旅預告雙11亮相

KIA旗艦電動休旅預告雙11亮相

關鍵字：

雙111111網購

讀者迴響

熱門新聞

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面