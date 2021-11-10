25件雙11精選爆品今特殺　iPhone 13 128G最低入手價1萬2千元有找

▲電商平台推薦11/10一日必搶夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻年底最強檔雙11，電商平台在今（11/10）、明（11/11）兩天祭出更多超值爆品，消費者搶到賺到，搭配網站限定加碼優惠，還可以省下更多錢，而以今天來說，話題新機iPhone 13 128最低入手價1萬2千元有找，還有Lenovo電競筆電狂降1萬1千，另外像是洗衣球、衛生紙也有激省價，想為家中日用品補庫存可趁這一波。

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飛利浦小旋風電動洗鞋機，特價1,090元

OPPO A55大電量5000mAh手機（星鑽黑），特價5,400元

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Switch 藍紅主機健身組，原價12,330元，限時優惠價10,500元

舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙，原價1,299元，限時優惠價818元

美國漢美馳Hamilton Beach美式咖啡機 A84，原價3,080元，11/9～11/15限時特價1,111元

Lenovo Gaming 3 82K200EMTW 15.6吋電競筆電，原價35,990元，11/9～11/15特價24,990元，限時加贈8G記憶體、限時限量加碼送5%P幣

momo購物網

OSIM背樂樂2 OS-290按摩椅墊，原價15,800元，優惠價9,999元，momo雙11獨家加碼優惠買就送$300mo幣，OSIM全品牌不限金額下單抽OSIM迷你天王按摩椅、迷你按摩棒、鬆頸帶

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霓淨思積雪草B5修護純粹精華30ml 2入組+贈玻尿酸保濕原液20ml，原價3,500元，優惠價1,189元

小米米家掃地機器人，原價7,980元，優惠價6,580元

Realme GT Neo2 5G，原價12,990元，優惠價9,999元

▲iPhone 13 128G限時限量下殺5折現省12,950元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場

Apple iPhone 13 128G，原價25,900元，特價12,950元，11/10上午10點開賣，售完為止；領券再折300元，持樂天信用卡付款，滿額再賺樂天點數1,386點，換算最低入手價11,264元，再享免運優惠

Switch OLED主機，原價10,480元，特價5,240元，11/10中午12點開賣，售完為止；領券再折300元，換算最低入手價4,940元，還有免運優惠

雅詩蘭黛特潤超導修護露100ml，原價7,900元，特價2,999元，11/10下午3點開賣，售完為止；領券再折111元，換算最低入手價2,888元，還有免運優惠

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