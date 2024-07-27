凱米重創！陳其邁市府團隊1天恢復市容　醫感動：高雄是優等生

▲環保局清潔隊清理災後廢棄物情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米強颱侵襲中南部各縣市，其中在高雄更創下山區單日雨量超過莫拉克颱風、平地降雨量新高等歷史紀錄，也造成許多積淹水情況。不過，陳其邁市府團隊全力出動，用極快時間恢復市容，對此，在高雄生活的兒童家庭醫學專家李佳燕表示，下雨下到毫無空隙，隔天大馬路乾乾淨淨，高雄絕對是優等生。

李佳燕表示，「昨天上午，開車在路上，滿目瘡痍，樹幹樹枝樹葉滿地，雨狂瀉，風狂吹，有看過雨下到密佈成片的嗎？可以下雨下到毫無空隙！大馬路上還有路倒樹，橫躺在路上，只容小客車勉強穿過⋯⋯」

▲▼環保局清潔隊清理災後廢棄物情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

李佳燕接著說，「今天，我從北高雄開車到南高雄，看著清理得乾乾淨淨的大馬路，有些小路，樹枝樹葉雖來不及清光，也都被掃到兩側，以不影響行車安全為前提。看著與昨天截然不同的場景，感動到有點想哭⋯⋯」

▲▼凱米離台後「大馬路一天乾淨」 ，醫師：高雄絕對是優等生。（圖／記者賴文萱翻攝）

李佳燕感慨，「這樣的清理速度，究竟清潔人員是怎麼做到的？他們什麼時候出來做這些工作的？可想而知是為高雄市民，拼命做出來的成果。有時，我們會對政府失望，那是因爲我們希望『她』更好，我們對『她』有期待。我們習慣拿全世界做得最好的政府，來和我們自己的比較，因為我們相信，『她』是可以更好的。」

最後，李佳燕肯定地說，「其實，全世界有能力、又廉潔的政府有多少？高雄，絕對是優等生了！」網友看完此文，也紛紛留言贊同，表示「今天早上還有一趟垃圾車， （因為昨晚停運)）真心感謝這些人員。看著網路上滿滿的惡意，肯定生氣，但畢竟我們才是真實生活當地的人，享有這些幕後工作人員努力的讓大家恢復正常生活同時，希望藉由李醫師版面讓大家知道這些工作人員的努力不要被汙衊。」