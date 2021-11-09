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10月份餐飲回補大成長　台菜真珠新北首店比漾開幕

▲無印良品比漾廣場。（圖／業者提供）

▲真珠台菜新北首店在比漾廣場開幕，圖左為黑麻油燒酒蝦。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

百貨餐飲歷經極為慘澹的5、6月，近期正漸漸回復力道，通路表示，目前疫情穩定的情況下，人客慢慢回流到疫情前水準，餐飲也積極佈局，饗賓集團旗下第50、51店近期在永和比漾廣場開幕，包括新北首店「真珠台菜」，還有泰式料理「饗泰多」同日開幕，而SOGO忠孝近期也進駐網紅店微兜，準備迎接年底的聚餐潮。

疫情趨緩，民眾對於外食的態度也漸漸回復，比漾廣場表示，10月份餐飲成長達15%，人潮回流，除了周年慶促銷之外，新款店型也帶出來客，如館內無印良品改裝開幕，引進永和豆漿等在地產品，10月中旬到現在就有30%的業績成長，近期再開幕新餐飲真珠、饗泰多，預計來客數會持續增加。

▲無印良品比漾廣場。（圖／業者提供）

▲無印良品比漾廣場。（圖／業者提供）

▲無印良品在比漾廣場的新店型，引進在地特色商品。（圖／業者提供）

饗賓表示，一次進駐2間餐飲是考量比漾廣場客層穩定、忠誠客多，且因館內持續優化，人流量逐漸成長，即便是一般的平日也有不少來客。因應新店開幕，真珠推出11／21前用餐者姓名任一字與「真」、「珠」同音，全桌餐費85折優惠；饗泰多11／21前用餐，打卡就送「咔滋椒麻雞」一份。

▲旭集,小福利,果然匯,真珠,饗泰多。（圖／饗賓提供）

▲旭集,小福利,果然匯,真珠,饗泰多。（圖／饗賓提供）▲旭集,小福利,果然匯,真珠,饗泰多。（圖／饗賓提供）

▲饗泰多也同步登場，祭出招牌菜色黃咖哩軟殼蟹（左），冠軍月亮蝦餅（右）。（圖／業者提供）

近期新開幕的百貨餐飲包括SOGO忠孝館網紅店微兜旗艦店、美麗華百樂園的北海道知名湯咖哩Suage台灣二號店，還有日本熱門店美登利壽司，也在新光三越南西店開出外帶櫃店型，才剛開幕就有不少民眾慕名嚐鮮，以及同館的港式料理點8茶記。

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