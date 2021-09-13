統一時代4間「全台獨家」下半年進駐　台菜真珠首進新北比漾

▲統一時代、比漾廣場引進新餐飲，無懼疫情下半年皆有話題店登場。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情趨穩，百貨業者佈局下半年消費市場，統一時代繼上月開幕北海道知名湯咖哩Suage後，再引進獨家餐飲BEPPIN PASTA，主打在地食材的新鮮飲食義大利菜，在年底前還有3間「全台首家」餐飲進駐，而饗賓集團旗下頗受好評的台菜「真珠」，也將前進新北比漾廣場開出該區首店，預計11月開幕。

餐飲在本波疫情間損失慘重，但仍有餐飲集團未停歇佈局，挟著轉運站有一定來客數量優勢的統一時代百貨，下半年也積極引進新餐飲，日本靜岡「BEPPIN ⻝堂」海外首店BEPPIN PASTA，以健康食材為號召，使用小農契作與大量蔬菜的應用來設計菜單，推出彩色貝殼麵、生麵義大利麵、披薩，以及日本本舖招牌的排餐、燉飯、一品料理等食堂風格的多元菜色，預計9／16對外開幕，單品約莫200多元起的售價，適合小資族市場。

▲招牌彩色貝殼麵，健康素材顏值高，口感有咬勁，值得一嚐。

上個月才剛迎來北海道知名湯咖哩Suage，本月再開BEPPIN PASTA，之後還有新概念咖啡廳將進駐2樓，以及韓國火鍋吃到飽的「釜山宗家」，均計畫在9月中開幕，而日本高級生吐司「乃が美生吐司」也將在11月到位。

饗賓集團旗下台菜「真珠」在唯一一間店在京站台北車站開幕後，頗受好評，目前也確定前進新北市，首間將落腳在比漾廣場，比起台北首間店，其內裝將採用更加古樸符合台菜氛圍的整體設計，此外人氣泰式餐廳「饗泰多」也同時間進駐，提供50道單點菜色與時髦裝潢，提供完全不同的選擇，均預計11月開幕。

▲真珠新北首店落腳比漾，11月開幕。



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