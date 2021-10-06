　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

吸五倍券！百貨佈局餐飲　微兜旗艦店進SOGO　Suage湯咖哩美麗華登場

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

▲百貨餐飲新店進駐，迎接五倍券人潮。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券即將上路，適逢百貨周年慶檔期，且內用餐飲再解禁，百貨也紛紛對外發布旗下最新餐廳，金色三麥旗下網紅名店微兜，旗艦店型進駐SOGO忠孝館，打出「微貴婦」風格吸引民眾嚐鮮，北海道知名湯咖哩Suage則在美麗華開出台灣二號店，吸引消費者出門逛街嚐美食。

網紅愛店微兜petit doux主打女性與下午茶客層，受到不少民眾歡迎，近期推出旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐SOGO忠孝館，主打移植日本健康概念LOCABO（Low-carbohydrate低碳水飲食），選用大量時蔬與優質蛋白質，減少精製澱粉攝取，並結合奢華食材和超級食物，推出30多款全新菜單，將客群擴展到「微貴婦」階層。

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

金色三麥總經理葉淑芬表示，原本微兜品牌主打女性下午茶客群，首度與SOGO合作，並依照其客層打造旗艦店型，以健康、好吃並帶點時髦的餐點內容，提供民眾全新的選擇，內部裝潢也採用天鵝絨、絲綢、吊燈、東方壁畫，將現代的東區百貨空間幻化成金燦閃耀的豪華古堡氛圍，預計客單約在600元至700元之間。

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

▲內含伊比利豬嫩煎沙朗排，內含超級食物時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬。

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

▲花果絲絨烏龍茶酒，售價320元。

Pd by petit doux於10／7至10／9開幕首三日，兩人以上內用贈獨家限量香水調酒「花果絲絨烏龍茶酒」1瓶。10/13前內用滿百送百元品牌電子優惠券；10／14至11／6內用滿千元，送百元品牌電子優惠券。

而北海道知名湯咖哩Suage，今年8月首店進駐台北首店統一時代後，於10／7二號店也在大直Miramar美麗華百樂園開張，在該店舖除了獨家供應蝦味十足「蝦湯咖哩」限定款，也推出季節限定的飽滿鮮美「廣島牡蠣北海道風味湯咖哩」。

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

▲廣島牡蠣北海道風味湯咖哩。

業者表示，歡慶美麗華店舖開幕，首三天10／7至10／9期間，每日前30名消費者內用點選任一口味湯咖哩可享半價優惠；10／7至10／20期間加碼送不限內用、外帶皆只要點任一份湯咖哩，即再送北海道原味起士塔1顆。

▲百貨餐飲新店。（圖／各業者提供）

▲脆皮雞腿肉串湯咖哩。

►星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

ET快訊
快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫
《火神》義陽媽逝世　劉冠廷悲慟：她是一個溫暖的人
上班族第一劑BNT來了！莊人祥：預估10／22起開放接種
陳柏惟肇逃…周玉蔻喊造謠　他喊話：希望您仔細閱讀
便祕可能是「得了這5種病」！伴隨恐怖症狀快就醫
女機師染疫　台大醫不排除本土：若有家庭外傳染「5+9措施需檢
江蕙封麥6年無預警現身！　曝光近況

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

吸五倍券！百貨佈局餐飲　微兜旗艦店進SOGO　Suage湯咖哩美麗華登場

【廣編】統一集團優質生活館　全台首店

電商放大五倍券再加碼　5000元秒殺大禮包加開第二波登記就送

超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞　限時2天「滿200元打85折」

注意！全台麥當勞明起「拿掉隔板、取消梅花座」　兒童遊樂區仍不開放

【廣編】日本買不到！「CHOYA紀州南高梅啤酒」在台限量上市

咖啡生豆100%直接交易　全球首創線上平台「TYPICA」登台

時尚界黑馬登場！搶購熱潮僅次iPhone 13

小7咖啡買1送1、全家第2杯10元喝！超商「雙十限定優惠」懶人包

肯德基推「振興雞省套餐」下殺62折！五倍券省錢優惠一次看

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

藍心湄曝ㄎㄧㄤ照「該鬆都鬆了」　黃子佼再穿金鐘戰袍：電視人要互相加油

吸五倍券！百貨佈局餐飲　微兜旗艦店進SOGO　Suage湯咖哩美麗華登場

【廣編】統一集團優質生活館　全台首店

電商放大五倍券再加碼　5000元秒殺大禮包加開第二波登記就送

超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞　限時2天「滿200元打85折」

注意！全台麥當勞明起「拿掉隔板、取消梅花座」　兒童遊樂區仍不開放

【廣編】日本買不到！「CHOYA紀州南高梅啤酒」在台限量上市

咖啡生豆100%直接交易　全球首創線上平台「TYPICA」登台

時尚界黑馬登場！搶購熱潮僅次iPhone 13

小7咖啡買1送1、全家第2杯10元喝！超商「雙十限定優惠」懶人包

肯德基推「振興雞省套餐」下殺62折！五倍券省錢優惠一次看

快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫

球賽品質差、失誤多　曾豪駒：對球迷不好意思

提升輕斷食效果的5個必學小技巧！「168斷食」最好不要天天做

東元阿嬤林明穱離世　享壽103歲

男星運動服遭控抄襲《魷魚遊戲》！　陸網怒嗆：我們20幾年前就有

邱澤帥氣詮釋英倫香氛，Jo Malone「隱藏版香味」重新回歸

兄弟六局上扳平比數　陳冠宇登板中繼化解危機　

陳柏惟喊「罷韓給韓國瑜懺悔機會」　黃子哲奉還！批道歉避重就輕

23~46歲上班族第一劑BNT有望了！莊人祥：預估10／22起開放接種

震驚《火神》義陽媽逝世　劉冠廷難過說不出話：她是一個溫暖的人

鄭爽公開美艷小三正面！她忍2年崩潰痛訴　 「激烈運動片」尺度直逼SOD

消費熱門新聞

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

超商限時1天「咖啡買6送6」明天搶囤

大潤發25週年慶加碼五倍券　回饋總獎金高達百萬

全台麥當勞明起拿掉隔板、取消梅花座

時尚界黑馬！搶購熱潮僅次iPhone 13

全聯六款超欠囤商品

80元爽吃哈根達斯！超商限時冰品優惠

限時4天！全聯200項民生用品下殺5折

肯德基「振興雞省套餐」下殺62折

週末親子加溫絕招大公開

限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1

罪惡「台式蒜味鹹酥雞」冷凍包來了

超商新門市太狂！買得到星巴克、烤雞

必勝客上班日限定「買1送1」！

更多熱門

相關新聞

街訪新竹人　意外爆料消費力狂到團購買房

街訪新竹人　意外爆料消費力狂到團購買房

新竹不只高所得，高消費力也讓當地人很有共鳴，就有上班族透露公司主管都會一起團購房子，也有些科技業領到年終後直接去訂車，或是拿去付房子頭期款；另有繪畫家教認為，消費力高低雖然看人，但以自己接案教學所接觸情形來看，家長在栽培小朋友這方面，確實比較大方願意花錢。

怡客推五倍券「用1千變2160元」

怡客推五倍券「用1千變2160元」

郵局五倍券預約數2天破百萬份　10／12起開放領券

郵局五倍券預約數2天破百萬份　10／12起開放領券

10／7周慶到！11間百貨優惠攻略

10／7周慶到！11間百貨優惠攻略

快訊／北市「熊好券」意願登記截止「延期1週」　10月15日才抽獎

快訊／北市「熊好券」意願登記截止「延期1週」　10月15日才抽獎

關鍵字：

微兜SOGO忠孝Suage湯咖哩美麗華餐飲五倍券

讀者迴響

熱門新聞

陳柏惟認了疲勞駕駛　「我非常不好意思」

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

《魷魚遊戲》10大超扯BUG全被挖！

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面