吸五倍券！百貨佈局餐飲　微兜旗艦店進SOGO　Suage湯咖哩美麗華登場

▲百貨餐飲新店進駐，迎接五倍券人潮。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券即將上路，適逢百貨周年慶檔期，且內用餐飲再解禁，百貨也紛紛對外發布旗下最新餐廳，金色三麥旗下網紅名店微兜，旗艦店型進駐SOGO忠孝館，打出「微貴婦」風格吸引民眾嚐鮮，北海道知名湯咖哩Suage則在美麗華開出台灣二號店，吸引消費者出門逛街嚐美食。

網紅愛店微兜petit doux主打女性與下午茶客層，受到不少民眾歡迎，近期推出旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐SOGO忠孝館，主打移植日本健康概念LOCABO（Low-carbohydrate低碳水飲食），選用大量時蔬與優質蛋白質，減少精製澱粉攝取，並結合奢華食材和超級食物，推出30多款全新菜單，將客群擴展到「微貴婦」階層。

金色三麥總經理葉淑芬表示，原本微兜品牌主打女性下午茶客群，首度與SOGO合作，並依照其客層打造旗艦店型，以健康、好吃並帶點時髦的餐點內容，提供民眾全新的選擇，內部裝潢也採用天鵝絨、絲綢、吊燈、東方壁畫，將現代的東區百貨空間幻化成金燦閃耀的豪華古堡氛圍，預計客單約在600元至700元之間。

▲內含伊比利豬嫩煎沙朗排，內含超級食物時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬。

▲花果絲絨烏龍茶酒，售價320元。

Pd by petit doux於10／7至10／9開幕首三日，兩人以上內用贈獨家限量香水調酒「花果絲絨烏龍茶酒」1瓶。10/13前內用滿百送百元品牌電子優惠券；10／14至11／6內用滿千元，送百元品牌電子優惠券。

而北海道知名湯咖哩Suage，今年8月首店進駐台北首店統一時代後，於10／7二號店也在大直Miramar美麗華百樂園開張，在該店舖除了獨家供應蝦味十足「蝦湯咖哩」限定款，也推出季節限定的飽滿鮮美「廣島牡蠣北海道風味湯咖哩」。

▲廣島牡蠣北海道風味湯咖哩。

業者表示，歡慶美麗華店舖開幕，首三天10／7至10／9期間，每日前30名消費者內用點選任一口味湯咖哩可享半價優惠；10／7至10／20期間加碼送不限內用、外帶皆只要點任一份湯咖哩，即再送北海道原味起士塔1顆。

▲脆皮雞腿肉串湯咖哩。

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