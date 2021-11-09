理組畢業一路順遂？網爆二類組「這科系」最慘：都在補習班

▲不少網友覺得化工系算二類組很慘的科系。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

在科技、資訊發達的這個年代，理科出身的人在工作選擇上似乎比較吃香，不過有網友好奇，撇除那些賺錢的科系，二類組有沒有哪個科系畢業出路最慘？貼文曝光立刻有不少人分享經歷「贏不過對手」。

一名網友在PTT的Gossiping版以「二類組最慘的科系是哪個？」為題發文，表示自己是七年級後段班，一次同學聚會上，發現一堆從私校電機或資工畢業的，現在不是年薪百萬，就是已經買房結婚。但反觀選擇數學系就讀的，畢業後就只能從事公務員或補習班輔導老師。

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這樣的差距讓原PO有感而發，「選科系真的很重要！有沒有二類組哪個科系，畢業出路最慘的八卦？」

▲原PO好奇二類組有沒有最慘的科系？（圖／翻攝自PTT）

文章一出引來不少網友點名土木系，「土木，其他你再不濟都可以考國考或進GG（台積電）」、「土木營建，不服來戰」、「土木你考國考就省飯錢」、「會進土城的那個」。

也有網友列出數學、機械、化工及材料等科系，「數學一票，當年念了立馬後悔」、「材料最好是當設備，大部分是做製程類的打雜」、「數學系就是當年分數剛好落在那」、「數學系努力跟出路根本不成正比」、「機械、土木、化工、材料，出來準備當設備」。