北韓想擴大核武無須建廠　報告：靠平山礦廠就能生產更多「鈾」

▲美國研究報告指出，北韓現有的研磨能力足以生產遠比過去更多的鈾。圖為濃縮鈾（Enriched Uranium）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

國際期刊《科學與全球安全》（Science & Global Security）刊載的一項美國研究報告指出，北韓（朝鮮）可以透過現有的平山礦廠取得更多製造核武所需的鈾礦，而且尾礦壩的衛星影像顯示，北韓可以生產遠比現在還要多的核燃料。

根據路透社報導，儘管自2017年以來，北韓已自行暫停了核子武器試驗，但平壤當局表示仍在繼續建設軍火庫，而且今年似乎重啟了一個被外界廣泛認為是用來生產「武器等級鈽」的反應爐。史丹佛大學與亞利桑那州礦業諮詢公司的研究人員10月發表於《科學與全球安全》期刊的報告顯示，北韓在不興建其他礦廠的情況下，仍有能力增加鈾的產量。

該報告指出，「顯然地，北韓擁有的研磨能力，在很大程度上，似乎比迄今所使用的還要高出許多，這意味著如果北韓想要，他們就可以生產更大量的天然研磨鈾。」分析人士指出，「平山濃縮鈾廠」與其附屬的礦產是目前北韓唯一公開承認的黃餅（yellowcake）或鈾礦（uranium ore）的來源。而黃餅是北韓生產核燃料的關鍵組成部分。

與此同時，有衛星影像顯示，北韓正在寧邊核設施進行大規模擴建。有分析人士稱，那裡的核反應爐可能被用來生產武器等級的鈾。報告寫道，這些核原料生產能力決定了北韓可能擴大其核武庫的速度，也影響了對國際安全與潛在核裁軍的挑戰程度，並且可用來衡量北韓在未來向其核能項目提供核燃料的能力。

此前，美國曾呼籲平壤當局放棄核武庫，並表示願意在沒有先決條件的情況下進行雙邊會晤，但北韓要求美國與其盟友先放棄敵對政策，才可能促成會談。科學與國際安全研究所所長奧布萊特（David Albright）曾估計，北韓的能力足以每年生產4到6枚核彈頭。另外，國際原子能總署9月也表示，北韓在分離鈽、濃縮鈾礦與其他方面的核計畫都正在全速進行。

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