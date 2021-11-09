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男有「戀四肢癖」！女友怨：老拿我手指塞他鼻孔　腳沒味道還不滿意

▲▼手。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO男友常稱讚她的手漂亮，還會抓著她的手一直聞一直親。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

芸芸眾生裡難免有人會有特殊癖好。一名女網友即表示，她男友似乎有「戀四肢癖」，沒事會突然抓起她的手抓腳又聞又親，雖然不討厭，但感覺很奇怪，「請問大家的男友會這樣嗎QQ」？有網友形容此行徑就像日本動漫的角色，還釣出相同遭遇苦主。

一名嬵友在Dcard以「男友喜歡用我的手來⋯」為題發文，表示男友常誇她手漂亮，會抓著她的手一直聞、一直親，甚至拿她的手指往自己鼻孔塞，而且男友也喜歡聞她的腳，腳沒有味道男友還會不滿意。

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原PO無奈表示，「沒事突然被抓手抓腳來聞來親，雖然不討厭，但有時候不知道該不該阻止，因為有時候出門，他不會脱我鞋子聞我的腳，但他會拿我的手一直聞，怎麼看都怪怪的，只有我家男友有這個怪癖嗎？」

▲▼ 0

▲原PO發文表示，男友拿她手指往自己鼻孔塞。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發熱議，網友們紛紛留言表示，「奇怪的知識增加了」、「等等....是喜歡味道還是喜歡四肢？那穿了一整天的襪子？」、「我也會欸，就是對味道的幻想」

貼文更釣出有一樣困擾的苦主，「我男友是會抓我的手腳去親，有一次他在我睡覺的時候抓我的手去挖他鼻孔，我那時候本來就快醒了，一意識到他做了什麼，我當場爆哭（有潔癖），他直接嚇到帶我去洗手，之後完全不敢用我的手挖他鼻孔了」。

另外還有網友聯想到日本動漫《JOJO的奇妙冒險》中的大反派角色「吉良吉影」，因為此角色有嚴重的戀手癖，會殺害漂亮女性後將她的手留下來。網友們笑稱，「笑死，我第一時間也是想到他」、「吉良不喜歡這篇文章」、「跟我認識的一個人好像…他是不是有很健康的生活，睡前會做柔軟操跟喝熱牛奶？晚上一定11點睡，絕對會睡滿八小時？」、「不過吉良好像沒有戀足」。

▲▼網友笑稱原PO男友很像日本動漫《JOJO的奇妙冒險》的大反派角色「吉良吉影」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友笑稱原PO男友很像日本動漫《JOJO的奇妙冒險》的大反派角色「吉良吉影」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友笑稱原PO男友很像日本動漫《JOJO的奇妙冒險》的大反派角色「吉良吉影」。（圖／翻攝自Dcard）

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