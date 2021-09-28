快訊／航警局爆「X光機採購弊案」！　2線3星警務正遭檢聲押

▲桃園機場爆出X光機採購弊案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

非洲豬瘟叩關，台灣正值加強國境安檢之際，不料航警局卻爆發X光機採購弊案；檢調接獲檢舉，航空警察有警官收受廠商回扣，放行劣質X光機進駐，甚至已經有6部機器完成驗收，現已在航廈執行安檢作業，國境安檢門戶等同大開。桃園地檢署昨立即指揮偵辦，帶回二線三星林姓安檢隊長、航空保安科陳姓警務正等2名警官，以及廠商共15人偵辦，經漏夜偵訊後，陳姓警官及蔡姓廠商遭檢方聲押，林姓安檢廠則10萬元交保，其餘人等則請回。

近期全台頻頻爆出肉品走私案，由於非洲豬瘟疫情肆虐，為嚴守豬隻、肉品安全，政府上下全力把關，不料航警局卻爆出X光機採購弊案，其中還有2名警官涉案。檢調接獲檢舉，林姓安檢隊長及陳姓警務正涉嫌收受廠商回扣，利用職務之便，放水讓劣質X光機蒙混過關，甚至已經有6部機器完成驗收，已經進駐桃園機場作業，使國家安全暴露於高風險環境。

桃檢昨掌握情資後，立即指揮調查局中機站針對航警局、廠商辦公室進行搜索，並帶回林員、陳員以及蔡姓廠商共15人到案，全案朝違反貪汙治罪條例、政府採購法方向偵辦，經漏夜偵訊後，認為陳警及蔡姓廠商有逃亡、滅證之虞，因此向桃園地院聲請羈押；而林姓安檢隊長則以10萬元交保，其餘12人則無保請回。

外傳這起X光機採購案得標金額超過新台幣3億元，林、陳2位警官涉嫌洩漏底價，並從中收取1%回扣、高達300多萬元，但對此，桃檢並未詳細說明。據了解，林姓安檢隊長102年曾因他案停職，直到107年底獲判無罪後，才於108年初復職，並到航保科承辦X光機業務，上個月陞調安檢三隊隊長，不料今竟爆出弊案。

▼目前已有6部劣質X光機進駐機場作業，國安門戶形同大開。（圖／記者沈繼昌翻攝）