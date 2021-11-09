台科大副教授收黑錢重判12年　被解聘竟喊：侵害學生良好受教權

▲花蓮鯉魚潭風景區。（圖／花蓮鯉魚潭露營區官方提供）

記者黃哲民／台北報導

國立臺灣科技大學建築系前副教授李威儀20年前向業者收賄250萬元，前年被判刑12年定讞，李男自認遭冤獄、一度逃亡被通緝，又不服校方解聘他，提告主張校方違背「學生良好受教權之維護」，要求撤銷解聘處分，台北高等行政法院認定校方審查程序完備，依法只能解聘別無其他裁量空間，判李男敗訴。

李威儀於2000年擔任內政部都市計畫委員會委員、兼任「變更花蓮鯉魚潭風景特定區計畫（第1次通盤檢討）案」專案召集人期間，私下與申請開發觀光旅館的業者碰面，再以自己碩士班學生經營的公司名義，藉由簽約替業者撰寫開發計畫為掩護，共同收賄250萬元。

全案在2007年被揭發，纏訟12年後，最高法院前年（2019年）9月維持更三審見解，依違背職務收賄罪判李男12年徒刑、褫奪公權6年定讞。臺科大收到判決後，同年逐級召開系、院、校教評會審查，都決議解聘李男，依法終身不得再任教，隔年（2020年）6月經教育部核准。

李男一度逃亡不坐牢被通緝，到案提告宣稱校方解聘處分剝奪他的工作權、違背「學生良好受教權之維護」，加上他已聲請再審、也有學者批判法院判他貪污有罪的內容不當，若未來判決翻盤，他也快到退休年齡，屆時難以復聘，因此要求撤銷解聘處分。

校方反駁指出，李男收賄嚴重危害政府官員清廉形象，為人師表卻失其分際，且判刑定讞後逃亡至2020年5月被發布通緝，若容許李男續執教鞭，「對於學生受良好品行教師教育的受教權侵害甚鉅，亦有違校方高標準品行要求及美譽」。

法官認為臺科大解聘李男的審查程序完備，李男貪污案情經刑事司法嚴謹正當程序定罪，構成《教師法》、《教育人員任用條例》所定「曾服公務，因貪污瀆職經有罪判決確定」情形，已喪失任教資格，校方教評會對當時仍有聘約在身的李男，依法只能決議解聘，沒其他裁量空間，且李男貪污案情始終未獲准再審，據此判李男本件敗訴，可上訴。