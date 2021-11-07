龍舟節賽龍舟！中外72隊逾1300選手花蓮鯉魚潭競技

▲花蓮太平洋國際龍舟節開幕及水上運動訓練基地活動中心」啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021花蓮太平洋國際龍舟節，6日於花蓮壽豐鄉鯉魚潭展開為期三天的龍舟競技，在疫情微解封後，吸引來自國內菁英選手，以及在台的美國、日本、菲律賓等約50多位外籍選手，共有72隊逾1338名選手前來競技，場面熱鬧盛大。

花蓮縣長徐榛蔚出席開幕活動，同時宣佈國內第一棟綠建築「水上運動訓練基地活動中心」啟用，不僅為今年龍舟節增添亮點，預祝參賽選手奪得佳績。

開幕活動特別邀請歌手梁文音擔任開幕演唱嘉賓，接續由原住民舞蹈團體帶來精彩的歌舞表演，賽會現場還設置地方特色美食品攤位，熱鬧非凡。

徐榛蔚感性致詞表示，邁入第六屆的花蓮太平洋龍舟節，這是疫情微解封後第一場競技龍舟賽事，感謝體育會與教育處承辦縣內許多體育賽事，期盼未來鯉魚潭不僅是水上賽事盛地，也能成為孕育國手的搖籃。

徐榛蔚也致贈感謝狀給日本隊Team Max極限隊塚田和範總教練，表彰他們連續五屆來花蓮參賽。接著致贈國立東華大學體育與運動科學系系主任尚憶薇，感謝他率領學生協助參與賽事活動。

率隊參賽的中華奧林匹克委員會顧問孫立群（行政院前發言人）也回贈紀念獎牌給徐縣長，期盼台灣水上體育活動培訓更多人才，成績越來越好。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席開幕活動，宣佈「水上運動訓練基地活動中心」啟用。



「體育帶動觀光，觀光回饋體育」徐榛蔚鼓勵選手們在賽事之餘，多在花蓮觀光走走，可以欣賞天然的縱谷美景與原住民傳統文化，也可以品嚐花蓮在地美食，陪著親朋好友一同細品花蓮之美。

龍舟節開幕當天也是國內第一棟綠建築水上運動中心的啟用日，其中硬體設施包含了室內循環式划槳池、重量訓練室、淋浴設備及餐廳，徐榛蔚也捲起衣袖親自試用滑槳池，與貴賓們一同體驗訓練的過程。

水上運動中心未來除可以成為國家級各項水域活動集訓中心外，平時也提供給花蓮縣選手集訓使用，以及花蓮體中學生授課之用，希望能助選手在國內外的賽場上增加競爭力。

