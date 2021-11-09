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提3質疑砲打中央「是笨還是壞」　陳佩琪：買疫苗都做成這樣還想治國

▲2021大稻埕情人節，台北市長柯文哲偕夫人陳佩琪出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

自購59.4萬劑AZ疫苗效期僅到11月30日，台北市長柯文哲批評中央，採購即期疫苗理由白痴，並嗆莊人祥「智商只有70嗎？」衛福部長陳時中則回嗆，「人不是只有智商」。事後，柯文哲的妻子陳佩琪8日在臉書再度發文開嗆，「連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了，還想治國？」

陳佩琪表示，她談「即期疫苗」，有人在底下長篇大論「即期食品」，絕口不提為何買「即期疫苗」，也有人說買疫苗又不是網購， 怎能說退就退， 這邏輯扯得也太離譜，有人押著指揮中心去退貨？還有說她也打「即將疫苗」，所以民眾打即期疫苗是OK 的，所以不該對「即期疫苗」有意見，但這更離譜了，現在是在談商業行為的即期貨，不是談自己買東西放到快過期的浪費，「即期疫苗」是以買進的時間點來看，那時在她後面打疫苗的人很多，不知道這些人是否都是打到即期、甚或過期的疫苗， 跟今天討論的為何「買即期疫苗」這件事又有何關聯？

陳佩琪指出，問為何「買即期疫苗」，回你「都打的完」， 就是不回答「為什麼」，或許這些人都深黯「問A答B」的話術，但這話術只適合拿來回應誹聞八卦，對攸關人命的疫苗， 怎可用如此輕忽的態度？但指揮中心強調 59萬劑AZ一定打的完，聽到這個想地方政府的衛生局應該都鬆了一口氣了，現在百姓只是想問：第一、疫苗產能吃緊，全球都在搶貨，所以很難買，買到也很難能確定出貨日期，這很合理，但怎麼會因為難買， 所以要買「即期品」 ？請問產能吃緊， 很難買，會有「即期品」讓我們買嗎？

陳佩琪再指，第二、既然全球都在搶，這批即期品為何「放在原廠倉庫五個月」？是不是放在原廠倉庫我不知道，只知道買的疫苗都堅持「原廠生產、 原廠包裝、產地直送」，所以才說應該是放在原廠倉庫五個月才出貨給我們，難怪會被人質疑故意拖延；第三、59萬劑兩星期打的完， 當然很好，只是買即期品，價錢「有沒比較便宜」， 買疫苗是用國民稅金，人人有繳， 可以給問嗎？

陳佩琪認為，醫生或許沒比較聰明， 但至少不笨，不知道一整天下來， 大家認為指揮中心的回應， 是笨？還是壞？壞還有救，先生說承認一下，道歉就好了，但笨是無解之題啊！「連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了，還想治國？」

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