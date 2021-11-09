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社會 社會焦點 保障人權

宣明智兒都更案違約！資產再被法拍　這次賣李登輝和牛公司股權

▲細胞療法將開放，宣捷幹細胞董事長宣昶有喊出低於4萬要讓臍帶血走向平價普及化。（圖／記者林淑慧攝）

▲宣昶有名下資產再被法拍，價值500萬「台灣和牛」公司股權今上午10時被拍賣。（圖／記者林淑慧攝）

記者黃宥寧／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有設立在台小有名氣宣捷細胞生物製藥股份有限公司，並於2016年與華盛營建工程等公司合作投標新竹都更開發案，但宣捷卻突然喊卡，因此被法院判宣捷應賠償華盛2億5500萬元，而華盛更一度聲請法拍宣捷4台生技精密儀器但暫緩，華盛又於今年行使假執行權利，強制執行宣捷名下價值逾500萬元的源興居生技公司股份，而士林地院排定於今日上午10時拍賣。

據悉，前總統李登輝生前晚年最大心願便是培育「台灣和牛」，於是特別成立了「源興居生技公司」，而在李登輝逝世之後，由李登輝基金會副董事長劉泰英出任董事長，而其餘董事則包括宣昶有、李登輝孫女李坤儀等人，並各持有股份28萬1250股。

然而，宣捷被華盛指控，宣捷邀約投資後，2016年6月三方簽訂標前協議書，由華盛負責營建、晾舟負責規劃設計、宣捷負責營運管理，共同合作投標「復中段」都更案，同年7月獲新竹縣府通知獲選為最優申請人，未料15天後，宣捷卻突然喊卡，甚至不願繳交該負擔的1000萬元開發權利金與5000萬元履約保證金共6000萬，催繳竟置之不理，華盛氣憤提告，法院也判宣捷須賠償2億5500萬元。

華盛事後一度聲請法拍宣捷4台生技精密儀器（ILLUMINE NEXSEQ500 SYSTEM /宣捷幹細胞R110、CENTRUIFUGE 5810RW/0 ROTRO R110 2台、流式細胞分析儀及分選儀1台），不過因雙方談和解拍賣因此暫緩。

不過，雙方和解破局，華盛又再度行使假執行權利，強制執行宣捷名下價值超過500萬元的源興居生技公司股份，共28萬1250股，而士林地院則排定於今日上午10時進行拍賣。

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