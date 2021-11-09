婆婆急抱孫「生一個就給300萬」　他霸氣神回1句護妻！網讚好老公

▲婆婆想要快點抱孫。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

養育小孩要花錢還要花體力，因此不少年輕人都不願意生，一名女網友表示，跟老公都說好不要生小孩，但是婆婆卻急著想要抱孫，便霸氣表示，只要生一個孫子，不論男女都贊助300萬元的教育費，下秒老公1句神回應，護妻又不傷和氣，網友們看完後大讚老公的舉動，「這老公沒有白嫁了」。

人妻在「爆料公社APP-匿名公社」發文，婆婆急著想要抱孫子，但是夫妻倆已經說好不要生小孩，因此婆婆為了讓小倆口生產，表示「生一個孫子，不論男女，就給300萬的教育費」，沒想到老公卻回說，「媽，我給妳500萬元去做人工受孕，我們不介意多個弟弟或妹妹」，讓在一旁的原PO笑翻。

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貼文一出，許多網友大讚老公，「老公太霸氣啦」、「好棒的老公」、「別人的老公從不會讓人失望」、「好老公，嫁對了」、「這老公帥炸」、「這種老公值得嫁」、「有錢人家庭的對話」、「這老公超神回，棒棒」、「這種話只有老公可以說」、「可是婆婆呀！300萬教育費不夠」。

還有網友分享婆婆催生的超狂事蹟，「我看過生一個男孫透天厝一間的」、「我先生也這樣跟婆婆說過，婆婆一直搶顧孫子一直干涉時，先生就說妳那麼愛顧，不會再去生一個哦」。

▼網友大讚原PO的老公超霸氣。（圖／翻攝自FB匿名公社）