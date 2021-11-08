腎衰竭藥「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆

▲培力普羅鈣錠受潮冒黃斑，350萬顆藥品即起回收。（圖／食藥署提供）



文／中央社

食藥署今天宣布，用於治療腎衰竭導致高磷酸鹽血症的用藥「培力普羅鈣錠667毫克」，9月間被醫院發現白色藥錠上出現黃斑，經調查確認為矯味劑受潮，18批、350萬顆藥品即起啟動回收。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長洪國登今天下午接受記者電話聯訪時表示，9月期間陸續接獲醫院通報，「培力普羅鈣錠667毫克」原本該是白色圓形藥錠，但卻有多批藥品受到光線、溫溼度及時間等因素產生黃色斑點。

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洪國登表示，食藥署接獲通報後，立刻要求藥廠啟動調查，發現疑似是藥品添加的「矯味劑」成分容易吸濕、受潮，矯味劑主要是幫藥品調味，受潮後並不會影響療效，但仍將回收使用到該矯味劑的18批、共350萬顆藥品，預計11月22日前回收完畢。

回收批號分別為020068、020070、020074、020077、020081、020086、021001、021005、021010、021013、021014、021017、021022、021024、021028、021033、021034及021039。

洪國登解釋，「培力」普羅鈣錠667毫克主要成分為醋酸鈣，用於治療腎衰竭末期的高磷酸鹽血症，利用鈣和磷酸沉澱的原理，讓磷酸不會被腎臟吸收，以降低腎臟負擔。

洪國登說，據統計，這款藥每年健保用量約1200萬顆，市占率高達5成，但有替代藥品可使用，這次藥品回收完畢後，藥廠也打算變更矯味劑供應廠商。

食藥署提醒，使用到此款藥物的民眾切勿自行停藥，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。