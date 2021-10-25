早餐店大冰奶「每喝必拉魔咒」　4大原因在這！

記者黃翊婷／綜合報導

早餐店大冰奶「每喝必拉」經常被網友戲稱為通腸的最佳瀉藥，食藥署公布4大罪魁禍首，分別是鮮奶、奶精、茶葉跟冰塊，這4樣東西每一種都有可能是獨當一面的通腸神器，結合在一起變成一杯大冰奶，通腸效果自然加倍，不過，實際上飲用大冰奶造成腹瀉的比例並不高，主要還是要看個人體質，建議民眾早上若想喝奶茶，最好不要點大杯也不要太冰，才能減少對腸胃的刺激。

▲早餐店大冰奶常被民眾戲稱為通腸神器。（示意圖／記者許力方攝）

食藥署提到，早餐店大冰奶總被說成是通腸的神奇魔法，大冰奶每喝必拉究竟是都市傳說還是真有其事，除了原料的4大關鍵，還要看個人體質而定，因為人類一早起床時體內器官都還在逐漸甦醒中，若在此時飲用大量冰涼飲料，容易刺激腸胃，就有可能導致腸胃不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署接著提到，早餐店大冰奶主要有鮮奶、奶精、茶葉和冰塊組成，而奶精是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，過多的脂肪對腸胃消化來說有點難度；鮮奶則是牽涉到乳糖不耐症問題，在成人乳糖酶缺乏的情況下，小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，所以無法順利消化鮮奶中的乳糖，這些乳糖會在大腸中被腸道菌分解，進而生成大量氣體、水和酸性物質，容易造成打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

至於茶葉帶來的影響，食藥署說明，茶葉中含有單寧酸（或稱鞣酸），學理上單寧酸易與鮮奶的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用反而不易消化吸收，進而造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。

▲大冰奶每喝必拉的4大罪魁禍首。（圖／翻攝自Facebook／食藥署）

「冰塊、奶精或鮮奶、茶水每一樣都可能是獨當一面的通腸神器，現在結合在一起成為一杯大冰奶，自然通腸效果加倍。」食藥署表示，雖然實際上喝大冰奶導致腹瀉的比例不高，但民眾早上如果想來杯奶茶，最好不要點大杯的，避免攝入過多脂肪或乳醣，也不要喝太冰，才能減少對腸胃的刺激。