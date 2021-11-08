被抓包36次遠端打卡曠職　群創副理慘丟月薪10萬飯碗

▲在群創光電路竹廠擔任副理的杜姓男子，被公司抓包36次遠端打卡，依法將其解雇。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Google Maps）



記者吳奕靖／高雄報導

在群創光電擔任路竹廠技術副理的杜姓男子，被發現從2019年5月至隔年4月共被抓包有36次未出勤或早退，利用遠端程式鑽漏洞進入公司內網打卡，最後因曠職天數過多被公司逮到而解雇，杜男不服，向橋頭地院提行政訴訟。法院一、二審皆判他敗訴，日前杜男收到判決後，未再上訴，全案定讞。

判決指出，杜姓男子從1999年2月起受僱於群創光電股份有限公司，任職於南部廠區路竹廠技術副理，每月薪資10萬7200元，但去年3月間，因單位主管反映杜男有出勤異常，啟動內部調查程序後發現，杜男在2018年5月至2019年年4月間雖有網頁到離廠打卡記錄，但杜男卻是由筆記型電腦安裝的Citrix遠端連線程式，連接被內部網域後，登錄帳號密碼至「到離廠打卡」網頁上進行到廠、離廠打卡，共有29次星期一全天未實際出勤，及7日早退違規，合計共有36次出勤違規行為。

公司得知後找來杜男進行訪談查證，他還稱自己在台南科學園區D廠舉辦的專案課程，所以才沒有在上班的廠區進行卡鐘打卡等話，但卻找不到其在D廠的出入證明，讓公司認為杜男偽造到離廠打卡記錄，不當受領薪資，違反工作規則依法將他解雇。

杜男不服主張自己服務年資已經超過20年，期間克盡職守無任何違規記過情事，違規期間僅10個月，屬片斷非連續違規行為，而且公司在職期間，從未以任何形式告知他離線打卡行為有何違規，卻以首次發生的偶然事件就給予以最嚴厲解僱處分，不符勞動基準法。

橋頭地院一審調查，依照群創公司規範，員工在廠區內可採定點刷卡或網頁打卡，且訪談過程不斷說謊，他稱自己參加專案無法在路竹科學原因打卡，但根據刷卡系統他卻未進出紀錄，29次星期一全天未實際出勤及7日早退違規，合計共有36次出勤違規行為透過遠端程式登入公司內網打卡，打卡方式已違反公司規定，判杜男敗訴。

杜男不服上訴二審，高等法院高雄分院合議庭認為，杜男身為主管職位，卻利用遠端連線之便，鑽系統漏洞打卡，且29次曠職都在星期一，早退7次有6次是在星期一或星期五，可見他大多挑在星期六、日休假期間前後，達到延長個人休假目的，加上杜在公司內部調查時，他表示每周一網頁打卡是為了方便接送小孩等，因此駁回杜上訴，日前杜男收到判決書後，未再提上訴，全案定讞。