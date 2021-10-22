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藥師月薪不輸台積電？　鄉民戰翻認了「1優勢屌打」

▲藥師（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲藥師起薪高，但年終卻輸給科技業！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「藥師輕鬆贏95%科技業／金融業？」一名網友透露，高中同學擔任藥師，目前月薪6萬多元，對方甚至自豪「護國神山科技業、金融業都不是藥師對手！」此話一出讓原PO一頭霧水，反問「藥師真的這麼強嗎？」文章曝光後，眾多網友笑了，認為生活品質確實比工程師好太多，但年終完全無法比。

一名網友在PTT的Gossiping板上分享，高中同學考上嘉南藥理科大，轉眼間對方畢業後已順利考到藥師執照，起薪5萬多元，而原PO驚訝直呼，相較科技廠台積電職缺，「那時候GG碩士新人價45K，現在他月薪6萬多，GG新人價也才調到56K！」

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高中同學也一臉驕傲向原PO表示，「藥師真的很強 ，這一行菁英職業，只輸醫牙，護國神山科技業、金融業都不是藥師對手！」聞言，原PO也納悶拋問「藥師真的這麼強嗎？月薪屌打GG？」

文章曝光後，引發網友兩派戰翻，一派認為光是年終就慘輸科技與金融業，「笑死，科技業都馬看年薪，可憐哪」、「醒醒啦，醫院最頂不到10萬」、「除非去藥廠，有看業績的才會發大財」、「藥師輸年終，民營跟服務業差不多，尊嚴是牌照，有牌借牌真的舒適，天花板就那樣，除非開業」、「笑死我了，只敢挑新人價」、「金融業幹業務10年升職升官，加獎金年薪150萬以上的時候，10年後藥師多少」。

▲▼ 台積電,TSMC 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電加班成常態，確實是沒有生活品質。（圖／記者施怡妏攝）

另一派網友認為，藥師薪水頗優且生活品質佳，是贏科技廠的最大優勢，「藥師就醫界公務員啊」、「錢多事少離家近，有牌藥師爽歪歪」、「有能力的藥學系，都走臨床分析／試驗」、「台GG可以操爆肝到65歲嗎？藥師應該活到老賺到老」、「診所藥師8萬」、「診所時薪500元，工作輕鬆，畢業即退休」、「 藥師5年跟20年年資薪水可能不會差太多，不缺錢又要生活品質的藥師是首選」。

▼網友曝，藥師活到老賺到老！（圖／翻攝PTT）

▲▼藥師月薪不輸台積電？網再補1優勢（圖／翻攝PTT）

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