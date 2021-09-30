陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

▲大陸高考。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸教育部國際司前司長、駐美大使館前參贊岑建君日前在一場論壇上表示，若要落實「雙減」政策，必須對高考進行改革，例如考慮將英語從必考科目，改為選考科目。

岑建君認為，要進一步進行高考改革，否則學生的學業壓力依然會存在，關於「一考定終生」、高考分數計算方式，以及外語是否該高考必考等方面，都有待再做進一步探討。

岑建君舉例指出，美國招生考試看GPA，韓國高考則是將學生各考試科目分數分成9個等級後，再綜合計算成績，「我們現在高考看總分，但總分很難看出一名學生的綜合素質，也很難看出他各學科的平均分是多少。」

▼大陸教育部國際司前司長、駐美大使館前參贊岑建君。（圖／翻攝中國經營報）



岑建君提到，很多發達國家將外語作為選考科目，而不是必考，比如日本、英國、美國，但韓國將英語作為必考，並還多出了一個第二外語（法語），所以，今天韓國學生壓力大，他們有句口號是「四上五下」，即一天睡4個小時能考上好學校，一天睡5個小時可能就跟好學校無緣了。

岑建君認為，如果將外語變成高考選考，可以減輕很多學生的負擔。

岑建君進一步解釋，從世界範圍來看，很多國家外語教學的目標很明確，有的偏重日常交往，重視學生口語交流能力培養；有的以收集數據信息為主，重視培養學生閱讀理解能力；有的是培養國際化人才，聽說讀寫全面強調，「我們今天的高考之下，把所有學生當國際化人才來培養，要求聽說讀寫樣樣會，這浪費了大量的時間和精力，效果卻不佳。」

岑建君強調，學好英語很辛苦，但學了很久的英語不用的話就會忘，因此，在推廣英語過程中不宜對所有學生都一樣高標準，要求聽說讀寫樣樣會，「可以考慮通過教育改革，將外語變成選修課，並按不同的標準設計不同的課程學時，供學生根據自己的需求選擇。同時，高考中也可將英語由必考科目變成選考科目。」