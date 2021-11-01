陸電廠存煤3日內將超過1.1億噸　限電危機暫時解除

▲陸煤炭產量短期內大幅增加。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸煤炭短缺情形獲得緩解，限電危機也暫時解除，大陸國家發改委11月1日表示，按近期供煤水平測算，電廠存煤預計3日內可超過1.1億噸，可用天數達到20天，為確保電力安全供應和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。

發改委指出，為貫徹落實關於做好煤炭保供穩價工作、確保群眾溫暖過冬的決策部署，發改委會同有關部門多措並舉推動煤礦挖潛增產，產運需各方共同發力增加市場供應，煤炭保供穩價工作取得階段性成效，全國煤炭供需形勢明顯好轉。

發改委提到，全國煤炭產量明顯已增加，10月中下旬以來，全國煤炭日均產量連續數日保持在1150萬噸以上，比9月底增加了近110萬噸，最高達到1172萬噸，創近年來日產量峰值。

▼煤炭供需形勢好轉，電廠存煤水平也逐漸升高。



發改委表示，煤炭期現貨價格正快速下降，動力煤主力合約連續8日下跌，累計跌幅50.9%，10月29日報收於970元／噸。港口5500K動力煤平倉價已降至1500元／噸以下，坑口5500K動力煤價格已降至1200元／噸以下，一周內下跌近千元。秦皇島港存煤突破500萬噸。秦皇島港煤炭場存穩步提升，尤其是大秦線檢修結束後，進煤量明顯增加。

發改委指出，隨著供需形勢逐步好轉，全國統調電廠存煤水平快速提升，10月5日以來，全國統調電廠供煤已連續25日大於耗煤，10月19日以來電廠供煤大於耗煤持續超過100萬噸，近期連續數日供煤突破800萬噸，最高達到832萬噸歷史峰值，比耗煤多200萬噸，存煤水平達到1.06億噸，比9月底增加超過2800萬噸，可用19天。

發改委還說，其中，東北三省電廠存煤已超過1270萬噸，較9月底提升近1倍，可用天數提升到32天。按近期供煤水平測算，電廠存煤預計3日內可超過1.1億噸，可用天數達到20天，為確保電力安全供應和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。