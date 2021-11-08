　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批各縣市加碼社會福利「債留子孫」　柯文哲：重陽敬老金是選舉綁樁用

記者袁茵／台北報導

台北市議會國民黨團3日將制定「台北市重陽敬老金自治條例」一案送入政黨協商，引發部分議員不滿，最終決定暫擱至11月10日。針對藍營提出恢復重陽敬老金，台北市長柯文哲8日表示，重陽敬老金是以前選舉造勢在用，自己反對台灣社會福利放任各縣市加碼，每個縣市為「輸人不輸陣」一直加，結果就是債留子孫。

▲▼台北市長柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市議會將於10日中午對制定「台北市重陽敬老金自治條例」進行政黨協商，被問到有議員質疑「重陽敬老金」與「敬老儲值金」意思相同，柯文哲8日出席敬老儲值金啟動記者會時回應，台北市要做城市智慧化、E化，政府現在要做智慧基礎建設，其實都算慢了，應更早推廣無現金交易。

柯文哲指出，2020年試驗領三倍券時，台北市推行刷3000領3000元，一開始有40％長者願意使用，但前3個月使用量很高，後來卻慢慢降下去，今年疫情前只比去年使用量增加2倍；如何讓長輩習慣使用無現金交易，這點他們做了很多試驗，特別是在後疫情時代，北市要加速消滅掉紙鈔、銅板，目標是使用「一卡一通一付」（悠遊卡、台北通、悠遊付），這是很大的社會工程。

至於恢復重陽敬老金部分？柯文哲說，「坦白講，以前是那種選舉造勢在用的。」送給民眾一包紅包，裡面有1500元現金，而上頭寫著市長、里長姓名，「你想想看，這什麼時代了，還在挨家挨戶發重陽敬老金？」不過自己也非常清楚，這是當時「選舉綁樁、建立人與人之間關係用途」。

柯文哲提及，自己非常反對台灣社會福利制度「放任每個縣市自己去加碼」，很多縣市的重陽敬老金額都不同，台北市財政並不是經不起，但這是筆預算，講直接點，「何必跟大家一起墮落？」社會福利應有國家統一標準，而不是放任每個縣市去加碼，導致每個縣市長只好「輸人不輸陣」一直加碼，「結果就是債留子孫。」

最後，柯文哲強調，一個國家的錢就是這麼多，重陽儲值金是因為持敬老卡、愛心卡民眾沒坐捷運，所以省下了這筆錢，加上要做振興，才會有此計畫，「議會不得為增加預算之法案，因為這是違憲的，所以你通過，我還是給你覆議。」

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
鄧佳華日本AV出道「99%不可能」　台AV導演揪3大問題：女
私訊人妻「Mmmmm」！老公冒綠光　股市名師GG了
白家綺首發文報平安！　切除「7年膽結石」網一看驚呆：好大顆
快訊／國道1號3車連環撞！　高科段全線封閉中
離婚福原愛4個月　江宏傑驚冒「女友」現床邊慌了
40年東區知名牛排館熄燈　客人搶訂「電話被打爆」
身分證拿出來！「這天出生」免費住福容大飯店
18歲最美星二代遭酸「下次就懷孕了」　7字辣戰酸民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫挨批說謊　國民黨還原始末：總統府搞錯事實應道歉

國安局：美日澳支持我入CPTPP 　越南、加拿大立場保留

柯文哲：春節10＋4搞死人　打2劑疫苗加測抗體「沒道理隔離14天」

林佳龍接林靜儀補選團隊主委　暗諷顏寬恒「輸不起」

快訊／總統府稱辯論沒意義　朱立倫喊話蔡英文「勇敢站出來」

國安局證實清大遭對岸滲透攬才　中共半導體人才缺口超過60萬

謝國樑拋方案「打造基隆4大就業基地」　8年創造8萬就業機會

民進黨團：台灣人民拿中華民國身分證　難道中國要列刑事追討對象

「朱立倫真的造謠上癮」　林靜儀親揭「蔡英文站台」指控真相

拋「台商打2劑免住防疫旅館」　趙少康：返台再打1針，高端剩一堆

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

朱立倫挨批說謊　國民黨還原始末：總統府搞錯事實應道歉

國安局：美日澳支持我入CPTPP 　越南、加拿大立場保留

柯文哲：春節10＋4搞死人　打2劑疫苗加測抗體「沒道理隔離14天」

林佳龍接林靜儀補選團隊主委　暗諷顏寬恒「輸不起」

快訊／總統府稱辯論沒意義　朱立倫喊話蔡英文「勇敢站出來」

國安局證實清大遭對岸滲透攬才　中共半導體人才缺口超過60萬

謝國樑拋方案「打造基隆4大就業基地」　8年創造8萬就業機會

民進黨團：台灣人民拿中華民國身分證　難道中國要列刑事追討對象

「朱立倫真的造謠上癮」　林靜儀親揭「蔡英文站台」指控真相

拋「台商打2劑免住防疫旅館」　趙少康：返台再打1針，高端剩一堆

金管會將祭「富邦金條款」！　短期代理也要遵守產金分離

美媒評鈴木誠也打擊優於松井與大谷　守備高出大聯盟水準

朱立倫挨批說謊　國民黨還原始末：總統府搞錯事實應道歉

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」　台AV導演揪3大問題：女優誰會接

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

Red Bull打擊狂人游泳教練破紀錄摘冠　黃子鵬出考題讚：厲害！

林姓家族前後砸27億買走彰化6千坪土地　身分曝光是他

台股站上17400點大關！鋼鐵人、航海王領軍　指數漲118點收17415

清大傳遭對岸組織滲透！　教育部：已督導即刻撤離

NASA警告「潛在危險」小行星正朝著地球而來　直徑等於3個足球場

政治熱門新聞

刪Q慘勝顏家進退兩難　教授列8關鍵

新北加倍券開獎了！　15日起超商兌領

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

疫苗效期24天　柯批莊人祥智商不到70

快訊／公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選

蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」　他氣炸：台灣人要犧牲？

退將稱「共機有權在台灣上空巡邏」　周玉蔻呼叫邱國正：硬起來啦！

綠營反撲讓公投出現變數　游盈隆：但民進黨「這點」做不到問題仍無解

COP26台灣日　英國議員到場支持

周玉蔻批顏家欠債不還　「比陳柏惟惡劣100倍」

快訊／「別躲總統府當讀稿機」　朱立倫向蔡英文下戰帖辯論公投

志願役編現比不及8成　近2成士兵提前離營

彭帥爆被國家級性侵「傳已遭軟禁！」　他驚曝暗黑內幕

退役上將稱「共機有權在台灣上空巡邏」

更多熱門

相關新聞

疫苗效期24天　柯批莊人祥智商不到70

疫苗效期24天　柯批莊人祥智商不到70

政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間運抵桃園國際機場，但效期只有24天至11月30日，指揮中心發言人莊人祥解釋，是因國際疫苗供貨不足，交貨時程難以確定。台北市長柯文哲8日直批，疫苗供應不足，一出場就應該馬上被買走，怎麼會快要到期，「我昨天聽莊人祥在講，奇怪，他是智商不到70是不是？」

記得領1500元　北市發敬老、愛心卡儲值金

記得領1500元　北市發敬老、愛心卡儲值金

北市成立首座貓公園！郭昭巖盼讓毛孩有溫暖窩

北市成立首座貓公園！郭昭巖盼讓毛孩有溫暖窩

撐不下去！來台23年「N.Y. Bagels」歇業

撐不下去！來台23年「N.Y. Bagels」歇業

勸男友賣「中南部透天」買台北房！網揭暗黑算盤

勸男友賣「中南部透天」買台北房！網揭暗黑算盤

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲重陽敬老金敬老儲值金

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

這天出生　12月花蓮福容免費住

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面