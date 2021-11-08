批各縣市加碼社會福利「債留子孫」　柯文哲：重陽敬老金是選舉綁樁用

記者袁茵／台北報導

台北市議會國民黨團3日將制定「台北市重陽敬老金自治條例」一案送入政黨協商，引發部分議員不滿，最終決定暫擱至11月10日。針對藍營提出恢復重陽敬老金，台北市長柯文哲8日表示，重陽敬老金是以前選舉造勢在用，自己反對台灣社會福利放任各縣市加碼，每個縣市為「輸人不輸陣」一直加，結果就是債留子孫。

▲台北市長柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市議會將於10日中午對制定「台北市重陽敬老金自治條例」進行政黨協商，被問到有議員質疑「重陽敬老金」與「敬老儲值金」意思相同，柯文哲8日出席敬老儲值金啟動記者會時回應，台北市要做城市智慧化、E化，政府現在要做智慧基礎建設，其實都算慢了，應更早推廣無現金交易。

柯文哲指出，2020年試驗領三倍券時，台北市推行刷3000領3000元，一開始有40％長者願意使用，但前3個月使用量很高，後來卻慢慢降下去，今年疫情前只比去年使用量增加2倍；如何讓長輩習慣使用無現金交易，這點他們做了很多試驗，特別是在後疫情時代，北市要加速消滅掉紙鈔、銅板，目標是使用「一卡一通一付」（悠遊卡、台北通、悠遊付），這是很大的社會工程。

至於恢復重陽敬老金部分？柯文哲說，「坦白講，以前是那種選舉造勢在用的。」送給民眾一包紅包，裡面有1500元現金，而上頭寫著市長、里長姓名，「你想想看，這什麼時代了，還在挨家挨戶發重陽敬老金？」不過自己也非常清楚，這是當時「選舉綁樁、建立人與人之間關係用途」。

柯文哲提及，自己非常反對台灣社會福利制度「放任每個縣市自己去加碼」，很多縣市的重陽敬老金額都不同，台北市財政並不是經不起，但這是筆預算，講直接點，「何必跟大家一起墮落？」社會福利應有國家統一標準，而不是放任每個縣市去加碼，導致每個縣市長只好「輸人不輸陣」一直加碼，「結果就是債留子孫。」

最後，柯文哲強調，一個國家的錢就是這麼多，重陽儲值金是因為持敬老卡、愛心卡民眾沒坐捷運，所以省下了這筆錢，加上要做振興，才會有此計畫，「議會不得為增加預算之法案，因為這是違憲的，所以你通過，我還是給你覆議。」