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銀行女經理打AZ成植物人　小兒子為她踢出冠軍:不能怕媽媽比我更痛

羅婦兒子因疫情規定難以進入病房探望，只能在母親轉診治療的路上等候，把握難得的時間團聚。（圖／讀者提供）

▲羅婦兒子因疫情規定難以進入病房探望，只能在母親轉診治療的路上等候，把握難得的時間團聚。（圖／CTWANT供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市53歲羅姓婦人在施打完AZ疫苗後5天陷入重度昏迷，如今幾乎成為植物人，更為了接受高壓氧治療而輾轉於各大醫院中，而羅婦的2個兒子為了不讓媽媽擔憂，還在10月底舉辦的跆拳道中正盃取得1金1銀佳績，他們表示獎牌是為母親而得，還說自己「不怕痛，因為媽媽更痛」，懂事得讓人鼻酸。

據了解，羅婦40歲結婚後，為了生子辭去工作，如今2個兒子分別就讀國中和國小，皆是自幼便開始學習跆拳道，羅婦則一路陪著孩子訓練比賽，他們更在各大比賽中嶄露頭角，是公認的明日之星，將來更有望站上奧運舞台，但羅婦8月初在施打疫苗後重度昏迷，全家上下也陷入一團混亂。

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「小孩子只能偷偷去看，摸她的頭一直叫『媽媽』。」羅母透露，因防疫限制，醫院探病規定十分嚴格，女婿為主要照顧者，2個孫子十分掛念母親，卻難以進入病房探望，只能在母親轉診治療的路上等候，請求護理師給他們幾分鐘的時間團聚，母子情深讓見慣人情冷暖的醫護人員也不忍拒絕。

「我會表現得很好，所以媽媽也要快點好起來。」根據本刊取得的影片，羅婦兒子眼眶含淚，輕撫著母親的額頭，在媽媽耳邊喃喃細語，字字句句都是在傾訴對她的思念，並承諾自己不會再讓人操心，並向上帝祈禱媽媽能早點回家，真摯情誼人動容。

而2個孩子也將對母親的擔憂化為力量。羅母提到，他們上月底參加台北市中正杯跆拳道錦標賽，這是第一次沒有媽媽的陪伴出賽，但他們在賽場上越戰越勇，最終取得1金1銀佳績。

「他們說，媽媽比我更痛，所以我們不能怕。」羅母提到，孫子將代表台北市遠征花蓮參加選拔賽，並把獎牌獻給在病床上的母親，希望喜訊能成為刺激媽媽清醒的動力，如今只盼政府能正視疫苗造成的後遺症，別讓小老百姓成為犧牲品。

羅婦小兒子為了母親奪得跆拳道北市冠軍，並在媽媽耳邊喃喃細語，希望這會成為鼓勵她好轉的喜訊。（圖／讀者提供）

▲羅婦小兒子為了母親奪得跆拳道北市冠軍，並在媽媽耳邊喃喃細語，希望這會成為鼓勵她好轉的喜訊。

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