悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

▲國際知名設計潘怡良與悠遊卡公司合作推出多款限量聯名商品，賦予平時常見的悠遊卡等時尚新生命。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

模特兒穿著最新一季的流行服飾走秀，又美又帥氣的模樣，讓人看了每套衣服和配件都想喊+1」，但一般人總覺得「時尚」離自己十分遙遠，這正是國際知名台灣設計師潘怡良希望打破的大眾刻板印象之一。而對於幾乎人手至少一張悠遊卡的悠遊卡公司而言，也一直想要讓民眾從日常刷卡時就能即刻「感應」到美感。設計師潘怡良的「生活時尚化、時尚生活化」理念與悠遊卡公司不謀而合，因此雙方在努力溝通規劃之下，近期合作推出了「聯名悠遊卡」限量商品，包括悠遊卡、卡套和掛鏈，以及兼顧防疫效果的感應式手套和口罩，融入了潘怡良品牌特色，成功賦予大眾日常使用的工具時尚之美，讓人直呼「超好看，天天都想用！」

被稱為針織女王的潘怡良，擅長以紮實的針織原創功底，從不同角度擷取生活中的靈感啓發新設計，著重服飾的質感與設計性，創作出典雅、簡約、高質感的風格，品牌GIOIA PAN 最新作品是於台北時裝週發表的2022春夏時尚大秀，以「織竹」系列設計54套服裝，主題傳達後疫情時代對生活的反思。潘怡良表示靈感就來自生活之中，而這段日子深受疫情影響，眾人皆在不確定的狀態之下生活著，她希望大家能「試著放慢腳步，感受『知足』」，以自身才華創作出令人驚豔的作品，當人們產生美的共鳴、帶來心的平靜與知足，更能好好品味生活、體會快樂。

▲潘怡良設計師（左）對設計充滿熱情，認為靈感就來自生活中，也經常跨界合作創作獨特作品。（圖／伊林娛樂提供）

潘怡良一直以來致力秀場之外，也極力投身教育和時尚行業協會等發展，腦筋隨時動得飛快的潘怡良更是時常與各行業或公部門跨界合作，透過異業結合將作品碰撞出新的火花，充分展現她對於生活的熱情，對她來說這既是挑戰也是非常有趣好玩、豐富生命的過程。此次潘怡良就與悠遊卡公司合作，將「織竹」設計主題融入悠遊卡、卡套、掛鏈、口罩和手套等多款悠遊卡系列商品中。她受訪時表示例如印有品牌GIOIA PAN字樣的悠遊卡，從顏色定調到英文印花要如何呈現，都與悠遊卡公司多次溝通，最後決定以大地色系帶出流行感和溫暖特質，定案的杏色經過多次來回嘗試調整，才達到最想要的滿意狀態。另一款可做為悠遊卡感應出入站的手套，則是潘怡良考量到希望服飾能在保有美感的同時材質也能抗菌，像是搭乘交通工具，手套就成為「感應少一個接觸、多一個保護」，讓民眾輕鬆化身時尚潮人又能安心過生活。其他還有展現原民織紋花樣的吊飾以及品牌印花口罩，都是讓生活有時尚相伴的實用好物。

▲印有潘怡良品牌英文字樣的悠遊卡有黑色和杏色兩款。（圖／品牌提供）

▲針織狀手套色彩回歸品牌帥氣的黑白特色，經典不退流行。（圖／品牌提供）

潘怡良笑說在設計發想以及結合功能的討論過程中，悠遊卡公司都給予她非常大的創作空間，讓她能夠不斷激發出創意想法，把作品完成得更好。對於此次聯名合作，悠遊卡公司董事長陳亭如認為是「跨出了美麗的一步」。她表示過去悠遊卡公司也曾經嘗試將悠遊卡和生活結合，推出像是有悠遊卡功能的運動手錶，與國際品牌施華洛世奇Swarovski合作有悠遊卡功能的手鍊等。「然而，真正把悠遊卡和時尚結合起來，要感謝潘怡良設計師對異業結合的興趣，她對將悠遊卡結合到作品中一直滿懷熱情，讓悠遊卡也能在站上伸展台，我們感到無比的興奮。讓悠遊卡公司有機會開啟在時尚舞台上的新旅程。」

▲悠遊卡公司董事長陳亭如認為，與潘怡良設計師合作、讓悠遊卡有機會開啟再時尚舞台上的新旅程。（圖／悠遊卡公司提供）

一場精彩的跨界合作最大的受惠者就是喜愛時尚的民眾們，此次潘怡良設計師與悠遊卡的聯名系列還沒畫下句點，未來還將有更多像是具備悠遊卡晶片的飾品、服裝等即將問世，潘怡良透露像是手套這樣能夠感應的商品，開發整合過程需要更多時間準備，她期許這次與悠遊卡公司的合作能夠做為示範，促使愈來愈多的異業合作，讓民眾生活更時尚便利。