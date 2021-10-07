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五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼還享現金回饋

▲9月22日才開放進行五倍券數位綁定，悠遊卡公司推出的各項超值方案受到民眾青睞，名額一下就登記額滿。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

9月22日開始可以進行五倍券數位綁定，早上9點才一開放，悠遊卡公司所推出回饋全國民眾，及北市長輩的超值方案就受到熱烈迴響。像是悠遊付在10點34分，一萬名額立刻被綁定一空；悠遊卡則是在9點42分時，搶訂名額超過一萬名；另外受到許多長輩關注的敬老卡，也在接近中午11點33分就已經額滿。

▲▼五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼立享現金回饋 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲悠遊卡公司推出的數位綁定，受到各年齡層民眾青睞。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，「悠遊付只要你綁定，我們就送5千塊的現金回饋券，讓你邊領回饋邊消費。也就是說你只要一消費，中央的那5千塊你還沒有拿到之前，就會先拿到悠遊卡公司給你的回饋。那等於是5千加5千，加倍奉還這樣的一個概念。」

▲▼五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼立享現金回饋 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲悠遊卡公司總經理邱昱凱提到，五倍券回饋方案只要在限定名額內，不用抽獎人人都有。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

就是這樣的大好康受到民眾喜愛，只要在限定名額內，都可以獲得超殺優惠，適用範圍涵蓋網購、百貨、3C通路，以及藥局美妝、超商超市等，累積消費同時還能享有現金回饋。悠遊卡公司總經理邱昱凱進一步補充，「你不需要再去一張一張點每一個面額要買到多少錢以上，你就照你一般的生活，照你平常的日子過就可以去累積消費，不需要有額外支出。」

▲▼五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼立享現金回饋 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲五倍券綁定悠遊卡反應熱烈，42分鐘內前一萬名額全被搶光光。

今年悠遊卡公司更喊出「敬老愛心，加碼健康」口號，與知名品牌合作，讓65歲以上長者用超優惠價格，就可以為自己的健康加碼。因此也在22日早上九點開放綁定後，不到中午時間，名額就全被搶光光。邱昱凱說，「只要你持著敬老卡在悠遊卡公司的官網上去綁定5倍券，就可以使用299元加購到電動牙刷。第二項好禮是血氧機！在疫情期間大家最怕什麼？就是快樂缺氧。所以這次悠遊卡公司特別準備了第二項好禮，讓你用549元的超低價格，可以購買到外面一台4千塊錢的血氧機。第三個最大包好禮，就是你只要用599元就可以加價購兩樣商品，分別是OMRON手臂式血壓計，還有電動牙刷。」

▲▼五倍券選悠遊　「五夠大包」加碼立享現金回饋 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲選擇綁定敬老卡就有機會用超殺價格購買防疫家電。

悠遊卡友綁定五倍券，前1萬名除了可享300元加碼回饋外，成為新註冊悠遊付帳戶，還會加贈價值3000元的超值禮包，相當實用，因此受到卡友們青睞，在短短42分鐘內，一萬名額就全數額滿。邱昱凱補充說明，「悠遊卡的部分，我們提供最多3千3百塊錢回饋，包含了3百塊的悠遊卡儲值金，跟3千塊錢現金回饋券。也就是說你在現金消費同時，從悠遊卡消費也可以獲得我們悠遊付的現金回饋券。」使用數位綁定逐漸成為趨勢，無現金的支付方式不但方便，同時還能獲得加碼好禮回饋，成為不少精打細算民眾心中的最佳選擇。

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