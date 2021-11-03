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伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～

圖、文／小三美日提供

▲伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～（圖／小三美日提供）

各位寶可夢大師請看過來～繼前三彈超人氣角色後，親親醫用口罩又推出了超萌伊布家族，你絕對要收藏的典藏組，這次推出最強大的精美盒裝典藏，僅限量3000盒一次收錄８款進化伊布，現身口罩上萌度爆表，不打包帶走真的說不過去！

▲伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～（圖／小三美日提供）

伊布可愛到融化的長相是最受歡迎的角色之一，個性溫馴，擄獲小女孩、大男孩的喜愛，進化版角色太陽伊布、月亮伊布、水伊布、火伊布、葉伊布、仙子伊布、冰伊布、雷伊布，以各屬性的伊布加上相似底色襯托，讓整個口罩看起來更加活靈活現更讓人期待！

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典藏組總共有8款角色，每款5入總共40入，超高CP值的多色大盒裝口罩。除了台灣製造、MD的雙鋼印之外，這系列寶可夢口罩在右上方，還有加印正版授權©Pokemon的鋼印唷！勾起大家童年時期想當神奇寶貝大師的夢想，一次收服全部！設計排版還充滿巧思，把兩種相對的屬性角色組成一盒，就讓我們來瞧瞧吧～

▲伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～（圖／小三美日提供）

火伊布是伊布朋友中攻擊力比較高的角色，搭配上橘色與奶茶色系包邊，更能展現出不同於其他角色的強勢魅力，想要增加氣場，戴上這款醫用口罩就對啦！

水伊布以薄霧灰藍底色搭配矢車菊藍的耳帶，充分展現了水世界的清新感，搭配活力十足的水伊布，忽然覺得整天都活力滿點，更讓人心動的是，把口罩攤開還可以看到不同姿勢，真的超值得收！

太陽伊布外表看似可愛，但是有先知能力的寶可夢，以茱萸粉為底色，來襯托頗具魅力的粉紫色外表，加上鵝黃的光亮襯托白天的明亮，是款亮眼的口罩。

月亮伊布給人一股很強的氣勢，擁有靈活的攻擊技能，因此這款口罩以神秘薰紫渲染成漸層底色，強悍的黑色外表，有種強中帶柔的感覺。

▲伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～（圖／小三美日提供）

冰伊布在漸層水藍的口罩上，彷彿在滑冰般的靈動自在，這款口罩選擇了冷色調的船塢粉藍做底色，讓你也能一展冰山美人的氣質，搭上簡單的白襯衫就清新可人的感受；雷伊布是攻擊力非常強勁的寶可夢，口罩設計上使用了櫻草淡黃底色，以及香檳黃色的耳帶，充滿了活力感，無論是男生或女生戴都很適合～

伊布家族裡面最高人氣的仙子伊布，和平系的寶可夢精靈，搭配粉嫩的漸層色系剛剛好，討喜又可愛；彷彿從森林裡降臨的葉伊布，不帶殺傷力和威脅性的外表，再加上身上葉片散發出的獨特芳香，充滿綠意盎然感的灰濛草綠作為底色搭配的剛剛好呀～很適合在戶外活動時配戴。

▲伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～（圖／小三美日提供）

不得不說親親口罩真的很用心，不管是外包裝盒還是口罩本身真的都太精緻！難怪深受很多大品牌的青睞， 這系列在小三美日、康是美和博客來都有販售，總共限量3000盒，售完就沒了，寶可夢迷絕對要快快跟上啦！

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