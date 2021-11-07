南投5大鄉鎮市聯盟+5級培訓系統　足球從幼兒園一路踢進國立大學

▲南投縣政府6日在埔里國小舉辦區域幼兒、國小足球對抗賽（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣發展足球運動有成：繼水里國小女足隊勇奪首屆國小世界盃全國冠軍，在產官學界通力合作下，逐步在水里、埔里、草屯、南投、竹山營造5大足球聯盟，各聯盟都有4隊以上參與，朝向從幼兒園直至大學的5級足球培訓搖籃方向全面發展，希望讓「踢足球上國立大學」不再是口號。

縣府6日在埔里國小舉辦區域幼兒、國小足球對抗賽，邀請埔里、中正國小幼兒園及真善美幼兒園小小足球隊與賽，國小組則有埔里、愛蘭、雙龍及鳳凰4隊參加；設在埔里國小的璉紅臺體南投縣足球培育發展中心埔里區訓練站，提供安全完善的室內7人足球比賽場地，及戶外人工草皮足球場，讓小選手們馳騁競逐較勁，更吸引大批家長及民眾參觀加油，場內場外同樣熱情、歡笑驚叫聲此起彼落。

南投副縣長陳正昇、教育處長陸正威、璉紅實業董事長莊瓊紅、台體大教授趙榮瑞、縣體育會總幹事洪銘惠、縣足球委員會主委詹文平及埔里國小校長鐘森雄等多所學校校長主任，都到場為小選手們加油打氣。

趙榮瑞指出，璉紅臺體南投縣足球中心去年5月成立後，引進台體大出身的教練，利用周末假日投入5大地區聯盟教學、訓練比賽，如今各聯盟都已有4支以上球隊參與運作，讓小朋友從幼兒園足球隊到國小畢業，能再循水里國中、水里商工到暨南大學，一邊踢球一邊進修升學，成為一條看得見遠景的出路與目標。

趙榮瑞說，最近埔里地區聯盟國小足球隊參加跨縣市比賽，他原本只求能獲得第5至6名，沒想到一舉奪冠，其中4名小選手報名轉入台中市足球明星國小也全部錄取，足見南投足球培訓紮根已開始邁入收穫期，期待未來能有更多政府民間資源投入，讓南投足運更普及、吸引更多大小朋友投入。

莊瓊紅表示，南投可說是率全國之先塑造出完整的5級培訓體系，璉紅實業能在行有餘力下參與付出備感欣喜，也希望帶動更多民間企業團體及年輕家長對足球運動的興趣與實際支持投入；陳正昇形容，足運在南投縣的發展宛如奇蹟般地「沙漠變綠洲」，期待在不久的將來成為另一項讓縣民引以為傲的「縣球」。



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