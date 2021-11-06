境外生再增2例確診！　校園累計總數達837例

▲境外生又新增2例、累計確診數達115例。（圖／教育部提供，照片人物與事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中央疫情指揮中心昨（5日）公布國內新增7例病例，包括1例本土及6例境外移入，而根據教育部今（6日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增2例確診個案，全部都是境外移入，也讓境外學生累計確診數達到115例，全國校園累計總數也達到837例。

隨著疫苗施打普及率提高，加上台灣本土疫情穩定，台灣也放寬相關限制，像是學校授課與演講等狀況，在可維持社交距離或有隔板狀況下，可不戴口罩，另包括台北市從今天起，動物園、天文館、兒童新樂園入園(館)上限人數，但民眾入園(館)仍須配合實聯制登記、量額溫。

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▲境外生累計確診數達115例。（圖／教育部提供，照片人物與事件無關）

另根據教育部最新公布資料顯示，截至昨（5日）17時30分為止，各級學校學生確診總數達到837例，較前一天新增2例，都是境外生，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到115例，其中境外移入大專校院學生113例，境外移入國中生、國小生各1例。

另本土確診則維持722例，已經從10月27日至今沒有新增個案，其中212例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。