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中國「統戰洗腦神曲」抖音瘋傳　一群小朋友唱：2035到台灣

▲▼統戰又來？微博洗腦童謠「坐動車去台灣」稱2035將統一。（圖／翻攝自微博）

▲中國「洗腦神曲」微博抖音瘋傳，歌詞超直白：「2035年到台灣」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸近期持續對台文攻武嚇，除了用軍機頻頻繞台外，也在各大社群、影音平台上展開各種文宣攻勢。微博及抖音近期就出現了一首洗腦歌曲《2035到台灣》，歌詞直接唱出「坐上那動車去台灣，就在那2035年」，更點名要看阿里山、日月潭等台灣知名景點，暗示統戰的意味相當濃厚。

微博日前才瘋傳有台灣人在囤積戰備糧食、自備防彈衣，現在又有新的影片引發大陸網友熱議，原來是微博、抖音及臉書、YouTube等平台上近期出現了一首歌曲，名稱叫《2035到台灣》，歌詞非常直白的唱出「坐上那動車去台灣，就在那2035年」。

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影片中可以看見，一名身穿西裝的男子正在彈鋼琴，旁邊圍著一圈的小朋友則唱出歌詞，「坐上那動車去台灣，就在那2035年，去看看那情歌阿里山，還有那神奇的日月潭」。歌曲曝光後快速攻占微博及抖音平台版面，還有大陸網友留言說，「2035好久喔，可以2025嗎」、「我要搭高鐵來台灣，看台灣扶貧情況」。

▲▼▲大陸十三五計劃將建北京到台灣的高鐵。（圖／翻攝自法制晚報）

▲大陸十三五計劃將建北京到台灣的高鐵。（圖／翻攝自法制晚報）

其實不只是《2035到台灣》，微博日前也流傳過一首歌，名叫《坐上高鐵去台北》，加上北京政府確實有規劃，想興建高鐵及公路直通台北，也就是所謂的京台線，大陸2020年通車的平潭跨海大橋，就被視為是京台線的一部分，當時消息一度引發兩岸網友熱議，我國交通部也為此出面否認，「這是他們單方面的意願」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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